Phát động 2 phong trào thi đua quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ phát động 2 phong trào thi đua là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ (Ảnh: TTXVN)

Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và phong trào thi đua “Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn mới gắn với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân; tạo động lực, truyền cảm hứng toàn dân tộc tham gia thi đua, tích cực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép - “xanh và số”.

Phát động phong trào thi đua tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lễ phát động 2 phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động 2 phong trào thi đua tại buổi lễ (Ảnh: VGP).

Theo Thủ tướng, đây chính là một “tiếng súng phát lệnh” đánh thức và khơi nguồn khí thế, một "hồi trống hội” vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng “sinh khí mới” được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới để mỗi cá nhân, mỗi chủ thể ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm, xác lập rõ hơn mục tiêu, dấn thân quyết liệt hơn bằng hành động, trước sứ mệnh lịch sử lớn lao của cả dân tộc và để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi trực tiếp, đi sâu, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn, chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tạo nên những kỳ tích mới của dân tộc mà Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể được thụ hưởng thành quả từ các phong trào thi đua.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng nêu rõ: Thi đua luôn là một “bản hòa ca”, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua hôm nay đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Để “bản hòa ca” thi đua ấy không chỉ “vang lên” bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được “ngân dài” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được “bắt nhịp” bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua, gồm: Thi đua tạo đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động: xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi “xanh - số” là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh; thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân; thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế; thi đua phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, chính quyền số, công dân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và các nền tảng số với mục tiêu “3 an”: an ninh, an toàn và an dân.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đối với phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện theo tinh thần “Doanh nghiệp là trung tâm - Hạ tầng là nền tảng - Thể chế là động lực”.

Đặc biệt, để toàn dân đồng lòng quyết tâm, doanh nghiệp tiên phong hành động, thi đua thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện “3 đột phá”: Đột phá trong tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển và đột phá trong thực thi và kết quả hành động.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

Mỗi người dân hãy là những “chủ thể” hành động tích cực nhất trong thực hiện “3 thi đua”: Thi đua yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thi đua học tập, lao động và cống hiến và thi đua đổi mới sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, tiếp tục thực hiện tốt “3 nhiệm vụ”: Phát hiện - thông tin - lan tỏa, nhất là những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; tạo động lực, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, nhiệt huyết thi đua khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng, đúng pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - số trong công tác truyền thông, báo chí và toàn xã hội.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng đề nghị, ngay sau buổi lễ phát động thi đua, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai 2 phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với thực tiễn; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và bảo đảm nguồn lực thực thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu hưởng ứng 2 phong trào thi đua. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, đại diện các địa phương, doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng và thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất 2 phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

