Yên Định: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới

Với mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, những năm qua huyện Yên Định luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Yên Định ra quân TTPBGDPL về an toàn giao thông đường bộ.

Đồng chí Trịnh Hồng Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp, UBND huyện Yên Định, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, hàng năm UBND huyện Yên Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác TTPBGDPL, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch, chương trình PBGDPL của tỉnh và huyện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động, nhằm tăng cường vai trò hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL tại địa phương; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tổ chức hội nghị, cuộc họp tại trung tâm xã, các thôn, khu phố, cụm dân cư; thông qua các quy ước, hương ước phù hợp với thực tế tại địa phương... Nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân. Công tác TTPBGDPL gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân được phổ biến tới người dân.

Năm 2021, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai nội dung các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống tác hại của bia, rượu; Luật Hôn nhân và Gia đình; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Luật An ninh mạng; Luật Tiếp cận thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, với trên 300 người tham dự. Đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức cho thanh, thiếu niên theo Kế hoạch số 113/KH-STP ngày 2-3-2021 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” và cấp phát miễn phí hơn 300 tài liệu nhằm TTPBGDPL sâu rộng đến với thanh, thiếu niên. Đặc biệt, trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, không tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật trực tiếp được nên UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể chủ động thực hiện TTPBGDPL bằng nhiều hình thức, áp dụng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với từng địa bàn cơ sở, TTPBGDPL trên cổng thông tin điện tử của huyện, của xã, mạng Internet và mạng xã hội zalo, facebook... thành lập các nhóm zalo từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của huyện với hơn 360 lượt phát và hàng ngàn lượt phát trên loa truyền thanh của xã; đồng thời cấp phát hơn 2.000 tờ gấp pháp luật; treo hàng trăm băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, bảng điện tử... trên các tuyến đường và tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật... với nhiều nội dung được tuyên truyền như: Luật Hộ tịch; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; các luật, pháp lệnh, văn bản mới; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, về trật tự an ninh - quốc phòng...

Phòng Tư pháp, cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu ký kết 2 chương trình phối hợp PBGDPL, giai đoạn 2021 - 2026 với Công an huyện và Huyện đoàn. Chương trình được ký kết với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo. Đây là cầu nối giúp công tác TTPBGDPL đến gần hơn với thanh, thiếu niên là các nhóm đối tượng đang được Nhà nước và xã hội quan tâm. Ngoài ra, huyện Yên Định đã tham gia tích cực cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” do UBND tỉnh tổ chức và đạt thành tích xuất sắc, báo cáo viên pháp luật huyện Yên Định đạt giải nhì toàn tỉnh, UBND huyện Yên Định được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ việc đẩy mạnh TTPBGDPL trong tình hình mới, với các hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dưới nhiều hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đồng thời góp phần quan trọng trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Công Quang