Xây dựng xã, phường lành mạnh, không tệ nạn ma túy, mại dâm ở huyện Hà Trung

Những năm qua, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm luôn được huyện Hà Trung quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, phát sinh và đấu tranh với các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Đội ngũ công an xã huyện Hà Trung tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ma túy do Công an tỉnh tổ chức.

Để làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; ngăn chặn các nguy cơ tệ nạn xã hội phát sinh, xã Yên Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giao nhiệm vụ cho các đoàn thể phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thói hư, tật xấu; đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đưa nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, dòng họ. Phát huy vai trò của tổ tự quản về an ninh trật tự; làm tốt công tác quản lý địa bàn. Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy. Lồng ghép công tác chữa trị, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy với việc thực hiện tốt công tác xã hội. Gắn công tác xây dựng xã lành mạnh với công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, công tác quản lý người sau cai nghiện...

Tại xã Hà Ninh, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, xã thường xuyên phối hợp với các địa phương lân cận, các trường học trên địa bàn ký cam kết xây dựng cụm liên kết an toàn. Việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cũng được triển khai thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Thông qua các lớp tập huấn, hệ thống loa phát thanh, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, khu phố. Qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân, gia đình, trường học, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Từ đó tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; có ý thức, trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ người nghiện ma túy, người bán dâm xóa bỏ mặc cảm, tìm kiếm việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống, góp phần kéo giảm tệ nạn ma túy, mại dâm trong đời sống xã hội.

Tính đến tháng 6-2021, trên địa bàn huyện Hà Trung có trên 236 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, cai nghiện, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng nói riêng luôn được các xã, thị trấn đưa vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các xã, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS và thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi cán bộ để thống nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập được tổ công tác xã hội tình nguyện. Ông Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết: Đây chính là đội ngũ nòng cốt làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương, là cầu nối giữa các cấp chính quyền, đoàn thể với người nghiện, người sau cai nghiện, người bán dâm, người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ, góp phần làm cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội có chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương tại gia đình, cộng đồng như thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn chống tái nghiện và hỗ trợ học nghề, tạo việc làm ngày càng được tăng cường. Việc xây dựng mô hình xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội được duy trì, nhân rộng. Qua đó góp phần kiềm chế sự phát triển của các tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Bài và ảnh: Mai Phương