Vận động nhiều đối tượng giao nộp súng, hung khí nguy hiểm

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh - trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động được nhiều người dân, đặc biệt là các đối tượng hình sự, thanh niên ham chơi tự giác giao nộp súng và hung khí nguy hiểm.