Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người tại chợ Vườn Hoa

... từ đầu năm 2022 đến nay, tại các khu vực nói trên đã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ gây thương tích, 1 vụ giết người và 2 vụ gây rối trật tự công cộng.

Các tiểu thương kinh doanh tại chợ Vườn Hoa, chợ thực phẩm Lam Sơn và đại diện các cơ sở kinh doanh quán pub, lẩu nướng trên địa bàn ký cam kết bảo đảm ANTT.

Thực hiện Kế hoạch số 373 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích, giết người trên địa bàn tỉnh, vừa qua, tại Chợ Vườn Hoa, Ban chỉ đạo ANTT phường Lam Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người cho đại diện Ban quản lý, các hộ tiểu thuơng tại chợ Vườn Hoa, chợ thực phẩm Lam Sơn và đại diện các quán lẩu, nướng, pub trên địa bàn phường Lam Sơn.

Lam Sơn là phường trung tâm của thành phố Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều cơ quan, ban, ngành của tỉnh và thành phố. Đây cũng là địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại và ăn uống với đông người tham gia. Mặc dù trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn phường cơ bản giữ vững ổn định, tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT còn tiềm ẩn phức tạp; đặc biệt là các khu vực chợ Vườn Hoa, chợ thực phẩm Lam Sơn, khu vực các quán lẩu nướng trên đường Đại lộ Lê Lợi.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2022 đến nay, tại các khu vực nói trên đã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ gây thương tích, 1 vụ giết người và 2 vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân chính của các vụ gây thương tích giết người trên xuất phát từ các mâu thuẫn do ăn nhậu, cư xử giao tiếp thiếu văn hóa, thiếu kiềm chế hoặc do các mâu thuẫn trong sinh hoạt đời sống thường ngày.

Tại hội nghị, các tiểu thương và đại diện các cơ sở kinh doanh đã được đồng chí Trưởng Công an phường Lam Sơn tóm tắt tình hình ANTT tại các khu vực kinh doanh trên địa bàn; tuyên truyền, cảnh báo một số nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn làm phát sinh tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích; công khai số điện thoại của Công an phường và Công an TP Thanh Hóa để người dân và các cơ sở kinh doanh biết, kịp thời tiếp nhận và xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến công tác ANTT xảy ra tại các khu vực kinh đoanh tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Sau khi được tuyên truyền, các tiểu thương kinh doanh tại chợ, đại diện các cơ sở kinh doanh quán pub, lẩu nướng trên địa bàn đã phát biểu, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi kinh doanh buôn bán; cam kết những người xung quanh tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại các khu vực kinh doanh và đồng hành cùng lực lượng Công an phường để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Minh Phương