Tuyên truyền để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Mường Lát

Thời gian qua, các Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đóng trên tuyến biên giới huyện Mường Lát đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trái pháp luật.

Người dân trên địa bàn xã Trung Lý (Mường Lát) đến giao nộp vũ khí cho Đồn Biên phòng Trung Lý.

Huyện Mường Lát có 105,5 km đường biên, với 47 mốc quốc giới, tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (nước CHDCND Lào), được đánh giá là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Trên tuyến biên giới có Cửa khẩu chính Tén Tằn, 2 lối mở (Cang, xã Mường Chanh và Kéo Hượn, xã Pù Nhi).

Trong những năm qua, các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện Mường Lát luôn bám sát Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 12-11-2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, 5 Đồn Biên phòng đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho Nhân dân, từ đó giúp người dân hiểu rõ những hiểm họa khi tàng trữ VK-VLN-CCHT trái phép, tự giác chấp hành và vận động người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, tích cực triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình, vận động người dân tố giác hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, các Đồn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới giao nộp 112 khẩu súng kíp, súng cồn tự chế và 600 viên đạn chì.

Người dân tự giác giao nộp vũ khí, ký vào bản cam kết không sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã giao nộp cho Đồn Biên phòng Trung Lý 22 khẩu súng các loại.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định quy chế khu vực biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam với tổng số 72 buổi/15 bản với 4.594 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động được 35 lượt với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã tự giác đến đơn vị giao nộp 22 khẩu súng, trong đó bao gồm 10 khẩu súng cồn vào 12 khẩu súng kíp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) đến tận nhà người dân vận động, tuyên tuyền không tàng trữ vũ khí trái phép.

Tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật được 77 buổi với 4.261 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền, người dân tự giác giao nộp được 44 khẩu súng các loại.

Điểm thu hồi vũ khí tại trạm kiểm soát biên phòng Kéo Hượn của Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 23km đường biên giới, với 9 mốc quốc giới (từ mốc 274 đến mốc 282). Đơn vị đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, trong đó có việc vận động Nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT tàng trữ trái phép. Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 42 buổi với 3.784 lượt người nghe và 56 giờ phát thanh; vận động thu hồi 15 khẩu súng và 600 viên đạn chì.

Đồn Biên phòng Tam Chung cũng thường xuyên tổ chức nhiều đợt ra quân xuống tận địa bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, đặc biệt là không sử dụng các loại VK-VLN-CCHT. Đơn vị đã tuyên truyền tập trung được 45 buổi cho 1.120 lượt người nghe; tuyên truyền lưu động được 6 lượt với 24 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản được 160 giờ. Nhân dân đã tự giác giao nộp 17 khẩu súng tự chế, bao gồm 10 súng cồn, 7 khẩu súng kíp.

Người dân đến giao nộp vũ khí cho lực lượng Biên phòng.

Trung tá Lê Đình Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) cho biết: Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ 46,7km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh; phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luêtj cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị đã lựa chọn những nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp thông qua các buổi họp thôn, bản cuối tuần hoặc thời điểm khi bà con đi làm nương rẫy về; chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến những quy định pháp luật mới tới Nhân dân.

Người dân trên địa bàn các xã Quang Chiểu, Mường Chanh đã tự giác giao nộp cho Đồn biên phòng 14 khẩu súng các loại.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền được 7 buổi về các quy định của pháp luật cho 374 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền, người dân đã tự giác giao nộp cho đơn vị 14 khẩu súng tự chế (4 khẩu súng kíp, 10 khẩu súng cồn). Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật.

Vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vừa đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, 5 Đồn biên phòng tuyến biên giới Mương Lát trong những năm qua đã làm tốt công tác vận động Nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT tàng trữ trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tiến Đông