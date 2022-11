Tuần đầu ra quân tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng

Chiều 27-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trong tuần đầu ra quân thực hiện Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn, các đơn vị Công an đã tổ chức kiểm tra 3.495 cơ sở, trong đó có 317 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.

Công an kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại Siêu thị The City Hoằng Hóa.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an cấp huyện đã phát hiện, đề xuất xử lý hành chính 232 hành vi vi phạm quy định về PCCC, xử phạt số tiền ước tính 1,537 tỷ đồng, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 21 cơ sở. Những cơ sở bị đình chỉ được xác định do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Được biết, qua rà soát mới nhất của các lực lượng Công an, trên địa bàn tỉnh hiện có 33.716 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH theo Phụ lục I, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó 1.915 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ; 6.066 cơ sở thuộc Phụ lục III, Nghị định 136/2020/NĐ-CP do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an cấp huyện quản lý.

Đợt tổng kiểm tra cũng là dịp để lực lượng Công an tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cho chủ cơ sở và người lao động.

Trước đó, thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07, ngày 7-10-2022 về Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên phạm vi toàn quốc trong thời gian từ ngày 15-10 đến 15-12-2022. Đợt này, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở, gồm: Hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC&CNCH; việc duy trì các yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC&CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan; quản lý và sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành…

Đỗ Đức