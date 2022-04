Triển khai tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông từ ngày 15/4

Trong tháng cao điểm, Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định...

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông được an toàn và thuận lợi, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giao Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5.

Trên đường bộ , Cảnh sát giao thông triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông ; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ; phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, chủ động ngăn chặn ngay từ khi nhen nhóm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...; thường xuyên tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ôtô, môtô để xử lý các vi phạm; sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm.

Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả các tổ công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và các lực lượng Công an khác để phát hiện, xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tụ tập xe môtô phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt chủ động phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ, chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang; xây dựng các công trình lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; xử lý, giải quyết tình trạng mở lối đi tự phát.

Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật của hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; việc chấp hành quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của công nhân viên đường sắt.

Trên đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy chủ động và phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp, các tuyến đường thủy du lịch từ bờ ra đảo; tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa; phương tiện thủy đưa đón học sinh, chở khách tại các khu du lịch, phương tiện chở khách từ bờ ra đảo, phương tiện chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Tập trung kiểm tra ngay tại bến xuất phát; kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, nhất là vi phạm quy định về cứu sinh, cứu đắm, chở quá số người quy định, phương tiện thủy ‘‘ba không.“”

Đồng thời tổ chức tốt công tác nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra, vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, đường Hồ Chí Minh; các địa điểm tổ chức lễ hội, bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc.

Trong công tác điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố và Tòa án sớm đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục chung.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị Công an có liên quan, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; các vụ buôn bán, tàng trữ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với tuyến đường thủy, phải bố trí lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình trên những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi, tài nguyên trái phép, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.../.

(TTXVN/Vietnam+)