Trao thưởng cho Công an thị xã Nghi Sơn lập thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn vừa trao thưởng 30 triệu đồng cho Công an thị xã Nghi Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Như tin đã đưa, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng: Nguyễn Ngọc Cừ (SN 1983) ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh, liên huyện đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp với giá trị tài sản hàng tỷ đồng.

Tiếp đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu là Trần Thế Quang (SN 1994) ở phường Hải Lĩnh và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1978) ở phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trao thưởng cho Công an thị xã Nghi Sơn số tiền 20 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã trao số tiền 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã.

Thái Thanh