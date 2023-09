(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội CSGT-TT Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô trên tuyến Đại lộ Lê Lợi và tuyến QL1A đoạn qua địa bàn TP Thanh Hóa.

{title} Tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Đội CSGT-TT Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô trên tuyến Đại lộ Lê Lợi và tuyến QL1A đoạn qua địa bàn TP Thanh Hóa. Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô trên tuyến Đại lộ Lê Lợi trên địa bàn TP Thanh Hóa. Thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp lập chốt tiến hành kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn diễn ra từ 19h30 đến 23h ngày 13-9 là thời điểm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông diễn ra khá đông. Với quan điểm xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, hầu hết các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra. Sau hơn 3 tiếng kiểm tra, đa số người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là quy định về nồng độ cồn; chấp hành nghiêm công tác kiểm tra của các lực lượng chức năng. Các trường hợp trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông bị xử lý. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng Công an xử lý và tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe. Các vi phạm đều được thông báo trực tiếp đến người vi phạm, những trường hợp thắc mắc đều được giải thích rõ ràng để người vi phạm hiểu và chấp hành Theo ghi nhận, trong tối 13-9 lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, bao gồm cả ô tô và xe máy. So với trước đây, tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã giảm nhiều, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số người dân chủ quan, coi thường tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh, cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng bia, rượu. Sơn Hà (CTV)

Từ khóa: Vi phạmGiao thôngKiểm traXử lýNồng độ cồnTrật tự ATGTPhương tiệnVi phạm nồng độ cồnTP Thanh HóaĐại lộ Lê Lợi