Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, quản lý vật liệu nổ trên tuyến biên giới đất liền

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Những năm qua tại địa bàn các xã biên giới tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trái phép có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ngày 24-7-2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán VK, VLN, CCHT trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020, giao Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì thực hiện.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đã tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ và nhân dân tại 152 bản/16 xã biên giới; khảo sát xác minh, lập danh sách 386 hộ ở các bản, xã khu vực biên giới chưa tự giác giao nộp; xác minh 109 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí (súng săn) qua biên giới; vận động 55 già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia công tác tuyên truyền; đấu tranh, xử lý và tiếp nhận 574 khẩu, 33 nòng súng các loại, 20kg đạn bi, 12kg tiền chất thuốc nổ, 1,5kg thuốc nổ, 10m dây cháy chậm, 175 kíp nổ. Phối hợp với bạn Lào vận động nhân dân giao nộp 1.112 khẩu súng kíp, 280 khẩu súng cồn, 5 súng cạc bin, 01 quả lựu đạn, 150 kg đạn bi; phát hiện, bắt giữ 83 vụ/97 đối tượng, thu 81 khẩu súng các loại, 02 quả lựu đạn, 211 viên đạn các loại, 02 kg thuốc nổ. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn trao đổi thông tin, điều tra, xác minh hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT qua biên giới.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT hiệu quả đạt được chưa cao; súng săn, súng tự chế cất giấu trong Nhân dân vẫn còn nhiều; một số trường hợp sử dụng súng đi săn làm chết người; các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên biên giới thường sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng; tình trạng tàng trữ, sử dụng, mua bán các loại vũ khí trái phép qua biên giới vẫn còn xảy ra, chưa được ngăn chặn triệt để…

Để giải quyết thực trạng tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân trong khu vực hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn về hậu quả, tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT để mọi người tự giác giao nộp và tích cực phát hiện, tố giác, giúp chính quyền và các lực lượng chức năng thu hồi các loại VK, VLN, CCHT; Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT qua biên giới; khắc phục những sơ hở, thiếu sót, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép trên địa bàn; Phát huy hiệu quả vai trò của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK, VLN, CCHT; Quá trình thu hồi VK, VLN, CCHT phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ hoặc cố tình không giao nộp.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025, được triển khai trên địa bàn 16 xã biên giới đất liền thuộc các huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và 33 bản ngoại biên đối diện thuộc các Cụm Pa Háng, Huối Hiềng, huyện Xốp Bâu; Cụm Mường Xôi, Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay; Cụm Ca Son, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Nội dung tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; Đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý; Tiếp tục triển khai các tổ công tác tiếp nhận VK, VLN, CCHT; Tăng cường công tác phối hợp và hợp tác Quốc tế.

Bộ đội Biên phòng tỉnh là Cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này; kiểm tra, đôn đốc các ngành và chính quyền địa phương có liên quan thực hiện kế hoạch; Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 5 huyện biên giới phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền và chính quyền địa phương tham gia thực hiện kế hoạch; hối hợp với BĐBP tỉnh và Công an tỉnh Hủa Phăn/Lào thực hiện quy chế phối hợp 3 lực lượng trong đấu tranh PCTP nói chung và tội phạm mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT qua biên giới nói riêng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT được trang bị, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản, trang bị, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc...

UBND các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm sát với tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân ở các xã biên giới không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT; chấp hành tốt các quy định của địa phương và pháp luật Nhà nước...

BĐT