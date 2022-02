Thanh Hoá: An ninh trật tự được bảo đảm trong những ngày Tết Nhâm Dần

Tính đến ngày 3-2-2022 (tức mùng 3 tết Nhâm Dần) tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, phạm pháp hình sự giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trật tự ATGT, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh không xảy ra đốt pháo trái phép.

Lực lượng Công an Thanh Hóa đảm bảo tốt tình hình ANTT trong đêm giao thừa.

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự tham mưu tích cực của lực lượng công an và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Ngay từ đầu tháng 1-2022, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Trong đó, Công an tỉnh đã tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định của nhà nước về buôn bán, tang trữ và đốt pháo nổ… Trong các ngày từ 29 đến mồng 3 Tết Nhâm Dần, lực lương Công an trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp gần 10 kg pháo các loại, 2 khẩu súng quân dụng và 9 viên đạn; bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vạn chuyển pháo trái phép, thu 19 kg pháo các loại.

Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt CBCS từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền, lực lượng cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình và tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Thường xuyên giao ban với các đơn vị nòng cốt và các địa phương trọng điểm, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đích thân các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp đi cơ sở kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và chỉ đạo quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đặc biệt trong đêm giao thừa, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn và tuần tra tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng phục vụ nhân dân vui Xuân, đón tết an toàn. Đồng thời, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID -19, không để lây lan ra cộng đồng.

Thái Thanh