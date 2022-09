Thanh Hóa: 107 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lực lượng công an trong tỉnh và UBND cấp xã đã xử lý, đề xuất xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, kiến nghị dừng hoạt đối với 107 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, phạt tiền hơn 342 triệu đồng.

Công an kiểm tra hồ sơ công tác PCCC&CNCH của phòng hát karaoke tại Khách sạn Phượng Hoàng 3 trên đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa.

Con số trên là kết quả trong đợt tổng kiểm tra chuyên đề karaoke, vũ trường, bar của Công an tỉnh từ ngày 15-8 đến 11-9. Cơ quan Công an và UBND cấp xã đã thực hiện kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với 276 cơ sở.

Kiểm tra thiết bị báo cháy tại phòng hát karaoke.

Riêng trong ngày 11-9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và công an các huyện, UBND cấp xã đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với 75 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra, phát hiện, kiến nghị và đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH đối với 56 trường hợp, phạt tiền trên 287 triệu đồng; đề xuất tạm đình chỉ hoạt động đối với 9 cơ sở, kiến nghị dừng hoạt động 7 cơ sở. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý 10 trường hợp, tiền phạt trên 114 triệu đồng, đề xuất tạm đình chỉ 2 cơ sở, yêu cầu dừng hoạt động 3 cơ sở.

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra chi tiết các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Trong đợt tổng kiểm tra, đến nay đã có 11 cơ sở bị đề xuất tạm đình chỉ hoạt động, 8 cơ sở bị kiến nghị dừng hoạt động. Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm tra này kéo dài đến ngày 30-9-2022.

Tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công bố kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke số 299, đường Lạc Long Quân (TP Thanh Hóa).

Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm; nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cho chủ cơ sở và nhân viên làm việc tại các quán karaoke, bar.

Kiểm tra hệ thống nước phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Theo Thượng tá Bùi Văn Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về PCCC&CNCH của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề, như: Chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động; không đảm bảo lối thoát nạn theo quy định; khi tiến hành cải tạo không trình hồ sơ thẩm duyệt về PCCC; chưa trang bị phương tiện PCCC đầy đủ theo quy định…

Đỗ Đức