Tăng cường quy chế phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Thời gian qua, sự phối hợp liên ngành về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án hình sự giữa Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) và Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã giúp mỗi cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác trong thực thi nhiệm vụ được giao. Qua đó mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần đắc lực trong đấu tranh và phòng, chống tội phạm...

Toàn cảnh hội nghị tổng kết quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh, trong những năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án hình sự đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử. Chính sự phối hợp đồng bộ, tích cực giữa các cơ quan tư pháp đã giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm, các vụ án có dư luận xã hội quan tâm. Nhất là trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và mối quan hệ trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã giúp việc xử lý tội phạm theo từng ngành đúng trình tự pháp luật, cũng như kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, công tác xét chọn giải quyết án điểm của 3 ngành được thực hiện đúng quy trình, quy định. Quá trình xét xử các vụ án đã chú trọng nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, xem xét thận trọng, khách quan, toàn diện các chứng cứ để ra những bản án, quyết định đúng pháp luật... Riêng đối với ngành TAND, trong năm 2021 và 2 tháng năm 2022, thực hiện quy chế phối hợp, TAND các cấp đã giải quyết trên 11.000 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung 91,7%. Bên cạnh đó, công tác án hình sự luôn được chú trọng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tiến hành tố tụng các cấp. Trong quá trình xét xử đảm bảo nguyên tắc không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ, chú trọng việc tranh tụng tại tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Các bản án tòa tuyên đảm bảo đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định, đặc biệt là tổ chức xét xử kịp thời, đúng thời điểm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Về công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, TAND các cấp đã giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo thời hạn và thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức. Các phiên tòa dân sự luôn được tổ chức theo đúng tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng tranh luận công khai, dân chủ tại phiên tòa. Ngoài ra, TAND các cấp còn chú trọng và tăng cường công tác hòa giải, tạo điều kiện cho các bên đương sự thỏa thuận với nhau về hướng giải quyết vụ án, góp phần làm giảm xung đột, mâu thuẫn về lợi ích và nghĩa vụ của các bên đương sự.

Đối với ngành công an, qua thời gian thực hiện quy chế phối hợp, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận gần 4.000 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó trực tiếp thụ lý xác minh và giải quyết 3.816 tin. Riêng đối với viện KSND hai cấp, ngoài tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, hoạt động khởi tố điều tra và kiểm sát điều tra cũng luôn được kiểm sát chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án. Nhờ vậy, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Năm 2021, viện KSND hai cấp thụ lý kiểm sát 3.637 tin tố giác, tin báo về tội phạm; thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 3.494 vụ, 6.092 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 2.270 vụ, 4.626 bị can; đã giải quyết 2.253 vụ, 4.593 bị can (đạt 99,3%).

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới 3 ngành tư pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh; kiềm chế, làm giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động công khai, lộng hành; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ điều tra truy tố tội phạm và công tác xét xử, thi hành án; không để xảy ra oan sai, vi phạm hoạt động tố tụng hình sự; quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự...

Bài và ảnh: Quốc Hương