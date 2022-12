Tăng cường phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thượng tá Hoàng Văn Ngọ, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung: Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao Để nâng cao hiệu quả công tác Nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, thời gian qua, Công an huyện Hà Trung đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tuyên truyền và yêu cầu phát thông báo về phương thức, thủ đoạn cũng như các biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, thông tin kịp thời với lực lượng Công an khi có nghi vấn. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hà Trung đã ra quyết định khởi tố 1 vụ án, 2 bị can về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (trên mạng xã hội facebook) diễn ra ngày 23-2-2022 tại địa bàn xã Hoạt Giang. Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể, địa phương làm công tác cảm hóa, giáo dục các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về đánh bạc trên không gian mạng tái hòa nhập cộng đồng... Thời gian tới, Công an huyện Hà Trung tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác kiểm soát không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý hoạt động lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án có liên quan đến hoạt động lừa đảo, đảm bảo xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm… Trần Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Lộc: Tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tôi, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động phạm tội gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể điển hình, thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng... để người dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động... Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Củng cố và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các cơ quan thực thi pháp luật cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Lực lượng Công an cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trần Văn Giang, 375, Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận diện được các thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương thời gian qua, đã và đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống Nhân dân. Đặc biệt, lừa đảo trên không gian mạng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì khi hậu quả xảy ra rất khó xử lý. Bởi, không chỉ là “công cụ” giúp các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mà không gian mạng còn là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật ngoài đời thực. Với tính chất đặc thù như vậy, để giúp mọi người có khả năng chủ động bảo vệ mình trước các yếu tố tiêu cực của không gian mạng, theo tôi, các cơ quan chức năng cần tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức như: loa phát thanh, tờ rơi, pano, cổng thông tin điện tử, qua mạng xã hội Zalo, Facebook để người dân nhận biết, nhận diện được phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền đến từng nhà, từng người dân trên địa bàn. Đồng thời, cần khuyến khích người dân, mà trực tiếp là người dùng trên không gian mạng chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện các vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng. Cùng với việc cập nhật số điện thoại đường dây nóng, cung cấp địa chỉ báo tin, cần lập thêm hòm thư điện tử, lập tài khoản mạng xã hội để người dân thuận tiện cung cấp thông tin về tội phạm cho cơ quan chức năng…