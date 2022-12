Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm thời điểm cuối năm

Xác định thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an TP Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Quách Trung Sáng về hành vi trộm cắp tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thời điểm cuối năm, Công an huyện Thọ Xuân đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình về an ninh xã hội, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và đời sống của Nhân dân; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về ANTT, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Trước những diễn biến phức tạp về gia tăng tội phạm dịp cuối năm, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đặc biệt, Công an tỉnh và các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT dịp tết, trong đó giao nhiệm vụ cho các lực lượng bám sát để nắm bắt địa bàn, quyết liệt tấn công trấn áp các tụ điểm, đối tượng gây mất ANTT; giao lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra ban đêm; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về hình thức, hành vi một số loại tội phạm để Nhân dân trong tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó lực lượng công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, Nhân dân nắm bắt kịp thời các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đề cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Đồng thời, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ đạo công an các phường, xã thường xuyên bám, nắm địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về ANTT ngay tại cơ sở; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ma túy, về ANTT và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ngoài ra, gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng hình sự, yêu cầu cam kết không lôi kéo, tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Với những giải pháp quyết liệt, chỉ tính hơn 1 tháng nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ gần 20 vụ trộm cắp tài sản; trên 20 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn... Điển hình, Công an huyện Thạch Thành vừa đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thiện, sinh năm 1974 ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về tội trộm cắp tài sản. Công an huyện Hậu Lộc cũng vừa đấu tranh bắt giữ đối tượng Đinh Trọng Tài, sinh năm 1998, ở thôn Gia Lương, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản...

Để chủ động phòng ngừa tội phạm vào thời điểm cuối năm, các lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư. Tuy nhiên cùng với quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần sự tham gia phòng chống, tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương