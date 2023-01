Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân sẽ diễn ra các hoạt động tổng kết, liên hoan, tất niên, chúc tết... Do đó, việc sử dụng rượu, bia cũng có chiều hướng gia tăng; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông diễn biến khó lường. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an đã và đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thùng hàng...

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Đông Hoàng (Đông Sơn).

Thời gian gần đây, tại TP Thanh Hóa, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh việc cắm chốt, hiện nay công an thành phố đang tăng cường tuần tra lưu động phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Mặc dù trong quá trình làm việc, nhiều người vi phạm có thái độ không hợp tác, nhưng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an thành phố vẫn kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định và tạm giữ phương tiện.

Qua một số lần tìm hiểu thực tế tại các chốt kiểm soát và tuần tra lưu động cùng các chiến sĩ Phòng CSGT (Công an tỉnh), chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều “chiêu trò” của các lái xe có dấu hiệu vi phạm khi bị lực lượng chức năng tạm dừng phương tiện. Có những lái xe cố tình chây ỳ, không hợp tác, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.Trường hợp khác, để “trốn” lực lượng chức năng, đã có không ít lái xe đi vào các đường liên huyện, liên xã, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Cũng có trường hợp các lái xe dừng, đỗ tại các cây xăng, quán ăn dọc hai bên đường để chờ hết ca tuần tra lại lưu thông. Mặt khác, quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT cũng gặp nhiều khó khăn do một số đối tượng lạ mặt theo dõi, thông báo cho các lái xe vị trí di chuyển của các tổ tuần tra để các phương tiện vi phạm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thực hiện các kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là cao điểm tuần tra, xử lý theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; Kế hoạch số 299/KH-CAT về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, phòng CSGT và 27/27 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố đã ra quân, tăng cường tuyên truyền để các chủ phương tiện, lái xe và chủ bãi ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng, nhà hàng, khách sạn... có đông phương tiện thường xuyên qua lại; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Triệu Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương...

Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong tháng 12-2022, các lực lượng CSGT, trật tự, cơ động toàn tỉnh đã kiểm tra, xử phạt 7.887 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó xe ô tô 2.169 trường hợp, xe mô tô và xe máy điện 5.662 trường hợp, 56 phương tiện thủy; thu phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 17,86 tỷ đồng, tạm giữ 1.637 phương tiện (xe ô tô 172 trường hợp, xe mô tô 1.465 trường hợp), tước giấy phép lái xe, đăng kiểm, phù hiệu xe 1.177 trường hợp.

Đặc biệt, để Nhân dân được vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, ngày 19-12, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 1174/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội đầu xuân năm 2023. Trong đó, yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Tiếp tục bám sát thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 23-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công an tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, xây dựng lực lượng công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 13 ngày 21-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2023, trọng tâm là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Bài và ảnh: Lê Phượng