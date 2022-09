(Baothanhhoa.vn) - 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ 3.514 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

{title} Tạm giữ 3.514 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ 3.514 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47. Tiếp tục bám sát thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của Giám đốc Công an tỉnh, từ tháng 7 đến tháng 9-2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã rà soát, thành lập các tổ công tác với nhiệm vụ vừa tuần tra, kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ: 1A, 45, 47, 47C,10, 15A, 15C, 217, đường Hồ Chí Minh, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành; các tuyến tỉnh lộ và các khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các xe chở hàng hóa vượt quá chiều cao, cải tạo, cơi nới thành thùng xe. Quá trình triển khai, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, không có “vùng cấm”, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm; chấp hành nghiêm quy trình công tác; không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Qua tuần tra, kiểm soát, đến 23-9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 49 tỷ đồng, tạm giữ 3.514 phương tiện, tước giấy phép lái xe 2.704 trường hợp. Trong đó, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 3.300 trường hợp vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, phạt tiền gần 20 tỷ đồng. Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục được duy trì, nhất là công tác kiểm soát tải trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Lê Phượng

