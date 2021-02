Sử dụng pháo hoa - Cảnh tỉnh người dùng (Bài 2): Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, trong đó có tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Lực lượng Công an đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm này.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo trái phép trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương

Ngăn chặn ngay từ nguy cơ tiềm ẩn

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24 -1, Công an xã Quảng Lộc (Quảng Xương) đang tiến hành tuần tra trên địa bàn thôn Lê Hương thì phát hiện 3 thiếu niên gồm: Đ.K.Q (12 tuổi); H.T.T (11 tuổi); Đ.K.A.V (12 tuổi) cùng trú tại thôn Lê Hương đang đốt pháo nổ. Công an xã đã thu giữ được 2 vỏ pháo màu cam đường kính 1,5 x 0,5cm. Các em khai nhận 3 quả pháo vừa đốt nổ là do Q đã lên mạng xã hội tìm hiểu và tự chế tạo từ nguồn nguyên liệu là giấy màu, diêm sinh.

Theo thống kê của Công an các huyện Yên Định, Nông Cống, thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, Công an huyện Yên Định đã vận động người dân nộp 341 quả pháo hoa nổ (trọng lượng 9,5 kg), 7 viên pháo tự chế; Công an huyện Nông Cống vận động, thu hồi 32,1 kg pháo các loại.

Nghiêm trị hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép

Tối 14-12-2020, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Minh (SN 1991) ở xã Trung Thành có hành vi tàng trữ, vận chuyển 5 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 7 kg đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh đã thu giữ 12 giàn pháo nổ có trọng lượng 16,8 kg. Công an huyện đã khởi tố vụ án, Toà án Nhân dân huyện xét xử điểm và lưu động để tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an huyện Nông Cống: Từ ngày 27-11-2020 đến 28-1-2021, Công an huyện Nông Cống đã bắt 7 vụ, 8 đối tượng, thu giữ 43,5 kg pháo nổ, 472,5 kg pháo hoa. Khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 3 đối tượng; 3 vụ đang xử lý.

Trước đó, Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt 1 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 7 kg pháo, khởi tố 2 đối tượng; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi buôn bán pháo, khởi tố 1 đối tượng.

Trung tá Vũ Văn Đăng, Phó Trưởng Công an huyện Nông Cống, nhấn mạnh: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Quản lý chặt đối tượng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thực hiện tổng kiểm tra, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vật liệu nổ và pháo, lực lượng Công an huyện Yên Định đã xử phạt hành chính 16 vụ, 16 đối tượng, phạt tiền 37 triệu đồng liên quan đến hành vi đốt pháo, sử dụng pháo trái phép.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết: Công an huyện Nông Cống đã tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn để ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an lành.

Lê Phượng