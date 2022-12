Quyết liệt kiểm soát thị trường dịp cuối năm

Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Bởi vậy, các hoạt động giao thương trên địa bàn thành phố luôn diễn ra nhộn nhịp, sôi động, nhất là dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm của Nhân dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm, môi trường để các đối tượng đẩy mạnh hoạt động buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đang vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm sự ổn định của thị trường, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an TP Thanh Hóa kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm tại phường Đông Vệ.

Từ đầu tháng 11 dương lịch, hoạt động mua bán, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa tại TP Thanh Hóa đã diễn ra sôi động. Nhiều tiểu thương đã thu mua, tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Được sự tuyên truyền, quản lý thường xuyên của Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, đa số các tiểu thương, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật; các loại hàng hóa đều có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng. Chị Lê Thị Tâm, chủ Siêu thị AT Mart, phường Đông Hải, cho biết: “Trong đợt tết này, nhu cầu của khách hàng tăng cao, siêu thị đã tìm hiểu, nhập thêm nhiều nguồn hàng để cung cấp cho thị trường. Trong đó, nhiều nhà phân phối, tư vấn đã tìm đến siêu thị để giới thiệu những mẫu mã, mặt hàng mới. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, chúng tôi chỉ lựa chọn các đại lý, công ty, đơn vị uy tín, bảo đảm về chất lượng hàng hóa, có đầy đủ tem, mác, thời hạn sử dụng, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa cung cấp cho người dân”.

Bên cạnh những cơ sở, đại lý chủ động thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng hàng hóa thì thời điểm cuối năm, trên địa bàn TP Thanh Hóa còn nhiều gian thương lợi dụng thời điểm nóng của thị trường bất chấp buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ để trục lợi. Quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra hơn 364 vụ, xử lý 334 vụ. Trong đó, xử lý vi phạm hàng cấm, hàng nhập lậu 24 vụ; 24 vụ xử lý về hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và 119 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu phạt là 970 triệu đồng. Điển hình ngày 8-12, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Thanh Hóa) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Đại Phương, tại phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ do ông Lê Hữu Đại là chủ cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 500kg thực phẩm gồm thịt gà, bò, các loại nội tạng động vật... không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Nhiều thực phẩm bốc mùi hôi thối. Đồng thời, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết: “Địa bàn TP Thanh Hóa có 34 xã, phường. Trong đó, các phường nội thành có lượng người tiêu dùng đông nên khối lượng hàng hóa lưu chuyển tương đối lớn, nhất là dịp cuối năm. Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng nhái trên thị trường và có những thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh hàng giả để tuyên truyền người dân dễ dàng nhận biết. Thông qua những hoạt động của cơ quan chức năng, quyền lợi của người dân được bảo đảm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường”. Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-BCĐ về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ ngày 15-11-2022, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quân tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ tăng cường kiểm tra đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như: hàng điện tử, điện lạnh; quần áo, giày dép; lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; lợn và các sản phẩm chế biến từ lợn; gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vị thuốc y học cổ truyền; các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại... Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bài và ảnh: Hòa Bình