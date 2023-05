Phòng ngừa, xử lý nghiêm tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

Tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xảy ra, là hành vi làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội. Nguyên nhân của tội phạm này là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ, sinh hoạt, mâu thuẫn trong kinh doanh, do sử dụng chất kích thích... Thậm chí một số đối tượng côn đồ có biểu hiện tụ tập ăn chơi, càn quấy, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để thanh toán, trả thù lẫn nhau, tranh giành địa bàn làm ăn hoặc siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê từ đó đã gây ra nhiều vụ giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà dân...

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra trên 2.000 vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng làm chết trên 100 người và bị thương gần 2.600 người.

Điển hình, tối ngày 25-2-2023 trong quá trình tuần tra, Tổ 282 của Công an TP Sầm Sơn phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 đối tượng đi trên 8 xe mô tô không biển kiểm soát hoặc bị dán che, mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia... đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây mất ANTT. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng này đã ném hung khí xuống đường và tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã kiên trì đeo bám và tổ chức vây bắt. Đến đường Lê Lợi (phường Trường Sơn), tổ tuần tra đã khống chế 2 đối tượng, gồm Phạm Văn Vinh và Viên Đình Quang Trí đều sinh năm 2008 ở xã Quảng Hải (Quảng Xương); thu giữ 1 xe mô tô che biển kiểm soát, không gắn gương chiếu hậu; 1 két bia có 8 vỏ chai thủy tinh. Sau khi lập biên bản giao cho Công an phường Trường Sơn, Tổ tuần tra 282 tiếp tục truy kích nhóm đối tượng trên đến khu vực cổng đền An Dương Vương thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn). Khi thấy Tổ tuần tra 282, các đối tượng điều khiển xe mô tô bỏ chạy, vứt lại 1 con dao tự chế dài. Ngay sau đó, Trưởng Công an TP Sầm Sơn đã huy động 100% quân số trực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, rà soát, xác minh và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát để làm rõ vụ việc. Đến 10 giờ ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn đã triệu tập làm rõ nhân thân lai lịch và hành vi của 19 đối tượng tham gia vụ việc trên; thu giữ tang vật gồm 4 dao tự chế, 1 két đựng vỏ chai bia và 8 xe mô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng... Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo có một nhóm đối tượng đang xô xát, đánh nhau tại khu phố 2, thị trấn Kim Tân. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Lê Văn Hùng, sinh năm 1996 ở thôn Đinh Hưng, xã Thạch Định; Quách Công Bình, sinh năm 1994 và Nguyễn Đình Thế, sinh năm 1991 đều ở thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ; Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1996 đều ở khu phố 1, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã dẫn đến xô xát, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Nguyễn Đình Thế đã rút dao được chuẩn bị từ trước chém Nguyễn Văn Thế bị thương nặng...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguyên nhân tiềm ẩn làm phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn dân cư. Qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT. Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp để tham mưu và tham gia giải quyết kịp thời; gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện các đối tượng tụ tập mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng nói trên, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, thì cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Cụ thể là phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội. Khi phát hiện mâu thuẫn, những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm can ngăn, hòa giải, nếu không giải quyết dứt điểm thì báo cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn. Ngoài ra, cần tập trung đấu tranh trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án...

Bài và ảnh: Quốc Hương