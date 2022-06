Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6

Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy: Cần sự vào cuộc mạnh mẽ!

Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Đặc biệt, tội phạm ma túy và các hệ lụy đã gây tác hại nghiêm trọng đối với mọi mặt của đời sống, gây nhức nhối trong xã hội. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Tỉnh đoàn, Công an tỉnh phối hợp tổ chức diễn đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đông đảo đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Lê Phượng

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Bá Thước, trên địa bàn huyện hiện có 168 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, gần 160 người nghi nghiện. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã như: Thiết Ống, Lâm Sa, Điền Quang, Kỳ Tân và Thiết Kế xuất hiện nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gây bức xúc trong Nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự... Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Song song với đó, Công an huyện cũng phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, thôn bản trong công tác phòng, chống ma túy. Từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác điều tra, xác minh và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an huyện đã triệt xóa 3 điểm buôn bán, sử dụng trái phép ma túy; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào các trung tâm cai nghiện của tỉnh; bắt xử lý 9 vụ, 14 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 2,958 gam ma túy tổng hợp, hơn 0,965 gam heroin, 3 khẩu súng và nhiều tang vật có liên quan.

Theo báo cáo của Công an huyện Thọ Xuân, trên địa bàn huyện có 3 thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy, 25/30 xã, thị trấn có người nghiện ma túy, 225 người nghiện và 129 người nghi nghiện. Thêm vào đó, tại các điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng đều xây dựng hệ thống rất kiên cố, lắp đặt camera giám sát, thuê người bán ma túy gây khó khăn cho việc củng cố tài liệu, chứng cứ khi bị phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý. Với sự chủ động, tích cực và quyết liệt, Công an huyện đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự từng địa bàn xã, thị trấn, tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, để giảm thiểu tình trạng tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an huyện chủ động rà soát, thống kê tình hình người nghiện, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư và cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Tăng cường đấu tranh, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cùng với đó, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tỉnh Thanh Hóa có địa hình rừng núi hiểm trở, có tuyến đường biên giới giáp nước bạn Lào dài 213 km, giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An... nên nguồn ma túy thâm nhập vào địa bàn tỉnh chủ yếu từ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) và các tỉnh giáp ranh vào Thanh Hóa hoặc qua địa bàn Thanh Hóa đến các tỉnh khác tiêu thụ. Qua rà soát của các lực lượng chức năng, Công an tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, với gần 5 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý. Với mục tiêu kiềm chế và đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phương án, kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Chỉ tính từ năm 2021 đến tháng 4-2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.266 vụ, 1.899 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; khởi tố 1.044 vụ, 1.416 bị can; triệt xóa 6 tụ điểm, 86 điểm phức tạp về ma túy; thu giữ gần 8 kg heroin, 14,5 kg thuốc phiện, hơn 44,7 kg và 214.416 viên ma túy tổng hợp; 6,8 kg các loại ma túy cùng nhiều vũ khí, tang vật khác có liên quan.

Theo dự báo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Người nghiện ma túy ở Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng tiếp tục gia tăng, chưa có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cho các cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều hạn chế, điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone chưa đạt hiệu quả cao. Để kiềm chế, tiến tới đẩy lùi được hiểm họa ma túy, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa qua các tuyến biên giới trên đất liền, trên biển và từ các tỉnh giáp ranh; không để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển lớn các chất ma túy trên địa bàn...

Song song với đó, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cũng tổ chức hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản bắt đầu từ 1-6. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh và Công an tỉnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy; quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện tại gia đình; tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau cai nghiện. Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng nhấn mạnh: Để kiềm chế và đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, không đi sau đối tượng; áp dụng phương châm “chặn cung, giảm cầu”, tập trung đấu tranh, xác lập các chuyên án triệt xóa các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

