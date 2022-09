Ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng các loại ma túy đang có xu hướng gia tăng. Thực tế cho thấy, nhận thức của thanh, thiếu niên về hiểm họa và tác hại của ma túy còn rất hạn chế.

Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Bên cạnh đó là tâm lý tò mò, thích khám phá, tìm cảm giác mới lạ nên dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Nhiều thanh, thiếu niên đã lợi dụng tiệc tổ chức sinh nhật, liên hoan, đám cưới, thuê nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy... Đây là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn xã hội, là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm hình sự, như trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người.

Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống ma túy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; chương trình hành động phòng, chống ma túy của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Song song với công tác tuyên truyền, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy cũng được Công an tỉnh và đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện trên địa bàn, đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, gặp gỡ động viên các thanh, thiếu niên sau cai nghiện, vận động họ không tái nghiện; quản lý, giám sát và giúp đỡ thanh, thiếu niên sau khi cai nghiện ổn định cuộc sống tại địa phương, như: hướng nghiệp, tạo việc làm; tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế; chăm sóc sức khỏe; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Đồng thời mở các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm về tệ nạn ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 40 vụ, gần 300 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua phân loại cho thấy, chủ yếu các đối tượng phạm tội có độ tuổi từ 18 - 25, thậm chí một số đối tượng còn dưới 18 tuổi. Điển hình là vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3-7-2022, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Định Long (Yên Định) phá Chuyên án 622L, bắt quả tang 23 đối tượng (16 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tâm Bình Đức Monaco do Trịnh Thị Lan, sinh năm 1993 ở thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) làm chủ... Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 15/23 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Gần đây nhất, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng (gồm 9 nam, 6 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ngọc Sơn 2, ở phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn)... Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 14/15 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác là: Cao Viết Thuần, sinh năm 2002 ở phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn); Lê Xuân Thắng, sinh năm 2002 ở thị trấn Triệu Sơn và Trần Văn Tú, sinh năm 2003 ở xã Hợp Thắng (Triệu Sơn) là các đối tượng đã đi mua và bán ma túy cho Lục Đình Dũng mang về quán karaoke Ngọc Sơn 2 tổ chức sử dụng.

Dự báo trong thời gian tới, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy, nhất là buôn bán ma túy tổng hợp... sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy cần có sự chung tay của các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân, gia đình và toàn xã hội. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ tác hại, tệ nạn của ma túy tổng hợp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó có ý thức tham gia tích cực vào phòng, chống ma túy, tạo sức mạnh tổng hợp để từng bước đẩy lùi ma túy. Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke,... để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng tổ chức mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Đồng thời, tăng cường đấu tranh triệt xóa, không để hình thành mới các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Tổ chức có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; đưa ra truy tố, xét xử các vụ án về ma túy để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật và răn đe các đối tượng phạm tội.

Bài và ảnh: Quốc Hương