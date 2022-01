Ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trong dịp tết

Cuối năm, tình trạng vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép diễn biến phức tạp. Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, những ngày này, lực lượng công an trong tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ.

Công an TP Thanh Hóa bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo trái phép.

Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép. Cùng với đó, tập trung tăng cường lực lượng đến các địa bàn trọng điểm phối hợp với chính quyền, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức chốt điểm, chốt chặn, tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép. Đồng thời, tăng cường gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ cao về hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa công cộng ở các thôn, bản, khu phố; lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền lưu động; tổ chức các điểm tiếp nhận, thu hồi để tạo thuận lợi cho Nhân dân giao nộp pháo nổ. Do chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý, nên chỉ tính từ tháng 12-2021 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã bắt, xử lý gần 20 vụ vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ. Điển hình, ngày 10-1-2021, tại Quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn xã Tế Thắng (Nông Cống), tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Chung, sinh năm 1991 ở xã Thăng Long (Nông Cống) đang tàng trữ, vận chuyển pháo đi tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 5 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 9,4kg. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Chung khai nhận đã mua số pháo nói trên của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội facebook với giá 4,5 triệu đồng để về bán lại kiếm lời. Trước đó, ngày 27-12-2021, Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng Lê Thạc Quang, sinh năm 2002 và Trần Mạnh Hào, sinh năm 1995, đều ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ lực lượng công an thu giữ 10 hộp pháo hoa loại 49 quả và 30 quả pháo cù với tổng trọng lượng 17kg. Bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo nổ trên mua của một người không quen biết để mang về Nghệ An sử dụng. Khi đến đường Quang Trung, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ...

Để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại địa bàn, đối tượng. Tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ đối với các hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, vật liệu nổ...

Bài và ảnh: Lê Quốc