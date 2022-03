(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-3, Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Công ty Hon da Đức Anh 1 (đứng chân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông an toàn cho học sinh trường THPT Tĩnh Gia 1.

{title} Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho 1.836 học sinh Ngày 28-3, Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Công ty Hon da Đức Anh 1 (đứng chân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông an toàn cho học sinh trường THPT Tĩnh Gia 1. Tại buổi tuyên truyền 1.836 học sinh trường THPT Tĩnh Gia 1 đã được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi sơn năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, một số quy định của Luật Giao thông đường bộ; phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông; những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, ý nghĩa của các biển báo tín hiệu giao thông; thống kê về các lỗi vi phạm bị xử phạt liên quan đến học sinh; trao đổi một số lỗi mà người tham gia giao thông, nhất là học sinh thường gặp phải... Các em học sinh cũng được Công ty Hon đa Đức Anh 1 hướng dẫn các kỹ năng khi điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Các em học sinh còn được tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ những hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ cũng như ý thức, trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông trên đường, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Luật Giao thông đường bộ. Thông qua buổi tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Sỹ Thành - Huyền Diệu

Từ khóa: Giao thôngAn toàn giao thôngTai nạn giao thôngCảnh sát giao thôngLuật giao thôngTrường THPTNghi Sơn