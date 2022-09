Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, VKSND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Ngoài ra, VKSND hai cấp đã tăng cường hoạt động công tố gắn với hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời bám sát tiến độ điều tra, kịp thời ban hành yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra cụ thể, sát thực với nội dung vụ án. Cùng với đó, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tập trung rà soát các vụ án, vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, đặc biệt chú trọng đến các vụ án tham nhũng nổi cộm, phức tạp, vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp đã tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án trong việc phát hiện, tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực đảm bảo kịp thời, khách quan, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để tăng cường thu hồi tài sản công bị thất thoát, chiếm đoạt. Ngoài ra, chủ động phối hợp với tòa án trong việc xét chọn án điểm, phiên tòa rút kinh nghiệm để đưa ra xét xử công khai, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, tuyên truyền pháp luật.

Trong giai đoạn kiểm sát điều tra, VKSND hai cấp đã chủ động kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra; thận trọng trong việc xét phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra nhất là đối với phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ đối với các quyết định trái pháp luật.Ngoài ra, VKSND hai cấp đã thực hiện các biện pháp để tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và chủ động tiến hành các hoạt động điều tra, phúc cung bị can, đánh giá tính chính xác, khách quan của chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội trong vụ án; bảo đảm truy tố bị can đúng người, đúng tội danh, đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và đúng thời hạn luật định.Các kiểm sát viên nghiên cứu nắm vững hồ sơ vụ án, nhất là chứng cứ định tội, gỡ tội, chuẩn bị dự thảo luận tội, đề cương xét hỏi có chất lượng và dự kiến các tình huống xảy ra tại phiên tòa; chủ động tranh luận với luật sư và những người tham gia tố tụng để bảo vệ quyết định truy tố của VKS đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, áp dụng điểm, khung, điều luật chính xác, không để xảy ra oan sai. Chỉ tính từ đầu tháng 12-2021 đến cuối tháng 8-2022, VKSND tỉnh đã kiểm sát trên 28 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố về tham nhũng; kiểm sát điều tra 23 vụ, 47 bị can...

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, thời gian tới VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin và trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Trực tiếp giải quyết nguồn tin về tội phạm khi phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà VKS đã yêu cầu nhưng không được khắc phục. Kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh về tài sản; tham gia vào các hoạt động điều tra, bảo đảm các vụ án, bị can được khởi tố, điều tra đúng thẩm quyền. Hạn chế tối đa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung do lỗi của kiểm sát viên và có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. Nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hạn chế thấp nhất các trường hợp tòa án tuyên khác tội danh VKS đã truy tố hoặc tòa án tuyên bị cáo không phạm tội... Tích cực, chủ động tham gia 100% các hoạt động khám xét, đối chất, nhận biết giọng nói...; trực tiếp tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền, nhất là việc hỏi cung, lấy lời khai, phúc cung để xem xét, quyết định việc phê chuẩn, truy tố, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh lựa chọn các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ phù hợp để thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự...

Bài và ảnh: Quốc Hương