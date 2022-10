Mường Lát tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng... Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, huyện Mường Lát đã phát huy hiệu quả vai trò đấu tranh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lực lượng công an, biên phòng và chi bộ phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (Mường Lát) trao đổi với người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Mường Lát là một trong những địa bàn trọng yếu về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Qua tìm hiểu, địa bàn Mường Lát nói chung, các vùng biên có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nói riêng vẫn còn những kẻ xấu lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, lòng tốt của Nhân dân thông qua mạng xã hội, internet để tuyên truyền, kích động, lôi kéo Nhân dân chống phá.

Khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát nằm cô lập như một “ốc đảo” bởi dòng Mã giang chia tách. Đi sâu vào khu phố, chúng tôi khá bất ngờ khi thấy cơ sở hạ tầng nơi đây được đầu tư đồng bộ. Những ngôi nhà sàn pha lẫn truyền thống và hiện đại được dựng san sát. Thế nhưng, cả khu phố đều vắng bóng người, nhất là những ngôi nhà khang trang, bắt mắt đều cửa đóng, then cài, quang cảnh đìu hiu, u buồn. Hỏi ra mới biết, các chủ nhân của ngôi nhà đều đã đi làm ăn xa để trả nợ; hộ thì vợ chồng ly hôn; hộ thì bỏ trốn vì vỡ nợ... Đáng buồn hơn, gần đây nhất, có 2 người là cán bộ khu phố lợi dụng quyền hạn của mình để biển thủ tiền của Nhà nước và Nhân dân, đó là ông Lò Văn Phòng - nguyên bí thư chi bộ và ông Hà Văn Minh - thủ quỹ khu phố. Ông Cút Văn Dân, bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố trăn trở: Đây là thực trạng đáng buồn nhưng cũng là nguy cơ tiềm ẩn các vấn đề phức tạp, phát sinh, nổi cộm nên chúng tôi rất đề cao cảnh giác. Bởi, lợi dụng thực trạng này sẽ có những đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, móc nối, mua chuộc người dân.

Nắm bắt tình hình, chi bộ đã kịp thời thông tin, định hướng dư luận về các sự việc xảy ra, nhất là các thông tin lan truyền trên mạng xã hội; cách nhận diện những chiêu trò, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Từ đó, đã giúp người dân nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo báo cáo của huyện Mường Lát, 6 tháng năm 2022, tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp. Song song với đó, các hiện tượng có tính chất lừa đảo diễn ra ở nhiều địa phương như: Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm (bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao); bán bảo hiểm, hoạt động môi giới bất động sản... gây thiệt hại cho người dân và phức tạp tình hình. Trên không gian mạng, bên cạnh các thông tin tích cực phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của huyện Mường Lát, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang trong dư luận. Cùng với đó, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, các đối tượng lợi dụng tâm lý làm giàu kêu gọi đầu tư hoặc lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ để trục lợi cá nhân. Thực trạng trên đã tác động đến tư tưởng, tâm lý xã hội của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, trên các trang thuộc hệ thống chính trị của huyện, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên... thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngoài ra, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, để tiếp tục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Mường Lát tiếp tục nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của chủ nghĩa xã hội, những thành quả đã đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức cho người dân, để mỗi người dân tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung, chống lại những luồng tư tưởng lệch lạc, thói hư, tật xấu trong xã hội. Sáng suốt, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch với những phương thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Bám sát tình hình, cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời chấn chỉnh, định hướng dư luận...

Lê Phượng