Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thực tế, trực tiếp chỉ đạo xử lý xe quá tải

Ngày 15-6, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và Yên Định.

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Thiệu Hóa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại tuyến đường tỉnh lộ 516 (qua địa bàn huyện Thiệu Hóa), tuyến đê sông Cầu Chày (huyện Yên Định), đoàn công tác đã ghi nhận nhiều phương tiện ô tô tải chở nguyên vật liệu cơi nới thành thùng, chở quá tải. Tại khu vực này, một số điểm đường, tuyến đê sông Cầu Chày có biểu hiện xuống cấp, xuất hiện ổ voi, ổ gà và bụi đất mù mịt…

Qua kiểm tra thực tế, tại khu vực này tập trung nhiều mỏ khai thác cát, đá và các nhà thầu đang tập trung thi công một số hạng mục đường cao tốc Bắc - Nam, đường nối Quốc lộ 45, 47 và 217 đi sân bay Sao Vàng... nên lưu lượng phương tiện chở nguyên vật liệu trên tuyến là khá lớn. Khi phát hiện xe của đoàn công tác và lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, nhiều lái xe ô tô đã cho xe tạm dừng lưu thông để tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Làm việc tại Tổ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trến tuyến Tỉnh lộ 516, Tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông Công an huyện Thiệu Hóa đã phát hiện, tạm dừng 5 phương tiện xe ô tô tải có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá tải để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, một số tài xế viện nhiều lý do để đối phó với lực lượng thực thi nhiệm vụ như không mang theo giấy tờ, bỏ lại phương tiện và tránh mặt…

Sau khi kiểm tra, nắm rõ tình hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Thiệu Hoá làm rõ mức độ vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải phải xử lý nghiêm, buộc các doanh nghiệp, người sử dụng phương tiện phải hạ tải và ký cam kết không tái phạm mới được cho lưu thông.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã phát hiện, xử lý 37 trường hợp vi phạm quá tải trọng, xử phạt vi phạm hành chính trên 200 triệu đồng; xử lý vi phạm kích thước thành thùng, làm rơi vãi vật liệu 4 trường hợp, xử phạt trên 10 triệu đồng; lỗi giao phương tiện chở quá tải trọng và kích thước thùng xe 4 trường hợp, phạt tiền gần 20 triệu đồng.

Đình Hợp