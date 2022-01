Ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chiều 21-1, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ký kết quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Lễ ký kết được kết nối tới hơn 700 điểm cầu trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch chuyên trách hội đồng quản lý BHXH; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu BHXH Thanh Hoá có Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám; Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh.

Trong những năm qua, 2 ngành BHXH và công an đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách, đồng thời có tác dụng răng đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm của các chủ sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, 2 ngành đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 9 điều quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa 2 ngành về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Tại lễ ký kết, 12 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

Tô Hà