Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là quãng thời gian diễn ra các hoạt động tổng kết, liên hoan, tất niên, chúc tết, lễ hội đầu xuân... Do đó, việc sử dụng rượu, bia cũng có chiều hướng gia tăng. Để giảm thiểu tình trạng tai nạn do người lái xe sử dụng rượu, bia gây ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, qua đó từng bước góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 47.

Tại TP Thanh Hóa, trước, trong và sau Tết Nguyên đán tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh việc cắm chốt, Công an thành phố cũng tăng cường tuần tra lưu động phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Mặc dù trong quá trình làm việc, nhiều người vi phạm có thái độ không hợp tác, nhưng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố vẫn kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định và tạm giữ phương tiện.

Đánh giá của các cơ quan chức năng, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tiêu thụ rượu, bia tăng nhanh nhất thế giới. Thực tế, việc người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia đã trở thành nỗi ám ảnh cho toàn xã hội bởi sự gia tăng đáng báo động về số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn và các chất kích thích gây ra. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tai nạn giao thông ở nước ta. Ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Bình quân mỗi ngày, cả nước có khoảng 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông bị cơ quan chức năng xử lý. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022 lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, riêng vi phạm về nồng độ cồn đã kiểm tra, xử phạt 6.097 trường hợp, phạt hơn 23,5 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các kế hoạch chuyên đề của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát thực hiện các kế hoạch chuyên đề như: Kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; kế hoạch xử lý vi phạm làn đường, tốc độ...; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Điển hình như để chung tay gìn giữ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh đã thành lập 64 tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ trên địa bàn tiến hành tuần tra khép kín từ 20 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau vào tất cả các ngày trong tuần. Theo đó, tính từ ngày 14-1-2023 (tức 23 tháng Chạp) đến 21-1 (tức mồng 1 tết), các tổ tuần tra trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm, trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ xe, chở quá số người quy định và vi phạm nồng độ cồn...

Theo đánh giá của Phòng CSGT, Công an tỉnh: Để triển khai hiệu quả các kế hoạch, đơn vị rất quan tâm xây dựng chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vì đây là một trong những lỗi khá phổ biến của người tham gia giao thông. Song song với đó, lực lượng Phòng CSGT cũng tăng cường phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, như: Tuyên truyền miệng, treo băng rôn trên các tuyến giao thông, tuyên truyền thông qua tuần tra, kiểm soát; tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100 của Chính phủ; nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông... Qua tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, chỉ tính riêng trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 372 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 511.700.000 đồng; tạm giữ 115 phương tiện; tước giấy phép lái xe 56 trường hợp. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn 69 trường hợp, phạt tiền 241.500.000 đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, nhấn mạnh: Với quyết tâm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, lực lượng Phòng CSGT đã, đang và tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tại các tuyến đường bộ, địa bàn tập trung đông lưu lượng người và phương tiện giao thông; đồng thời, tăng cường lực lượng kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn.

Bài và ảnh: Lê Phượng