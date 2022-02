Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Hiện nay, trong bộ máy công quyền, đa phần cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với những thủ đoạn rất tinh vi. Với tinh thần không có vùng cấm, kiên quyết đấu tranh với nạn tham nhũng, mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đều đã bị xử lý thích đáng.

Phiên tòa xét xử 5 cựu cán bộ, công chức Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo, gồm: Vi Du Lịch, nguyên Trưởng Khoa Nam 1; Phan Văn Giỏi, nguyên Trưởng Khoa Nam 2; Đinh Thị Thu Hồng, nguyên Trưởng Khoa Nữ; Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương, đều nguyên là điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2017-2019, lợi dụng chức vụ là trưởng các khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã cấu kết với các điều dưỡng, nhân viên của các khoa thu gom thuốc điều trị thừa hoặc thuốc bệnh nhân không uống, điều chỉnh y lệnh sinh ra thừa thuốc nhưng không làm thủ tục trả lại cho bệnh viện, mà đã câu kết với các điều dưỡng, nhân viên trong khoa đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Đối với bị cáo Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương, là các điều dưỡng viên đã có hành vi trực tiếp đưa thuốc ra ngoài bán, sau đó chia tiền cho những người cùng cấu kết với mình. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền các bị cáo gây thất thoát cho Nhà nước trong thời gian từ 2017-2019 là hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vi Du Lịch lý giải nguyên nhân gom thuốc bán trái quy định là do thấy thu nhập của cán bộ, nhân viên trong khoa thấp, có những người chỉ có mức lương từ 2,8 - 3 triệu đồng/tháng, nên đồng ý cho những người trong khoa thu gom thuốc để bán, nhằm tăng thêm thu nhập. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vi Du Lịch 15 tháng tù, Phan Văn Giỏi 6 tháng tù, Đinh Thị Thu Hồng 9 tháng tù, Phạm Thị Phương 4 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

TAND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Xuân Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Vinh; Ngô Văn Lưu, nguyên Trưởng thôn Quý Vinh và Ngô Văn Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Hà Vinh (huyện Hà Trung) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo bản cáo trạng, năm 2013 Lê Xuân Thảo là Chủ tịch UBND xã Hà Vinh đã chỉ đạo Ngô Văn Dũng lúc đó là cán bộ địa chính xã Hà Vinh lập hồ sơ khống đề nghị UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho chính gia đình Thảo trên diện tích đất công ích của xã Hà Vinh tại thôn 2 (nay là thôn Quý Vinh). Để tránh dư luận, Thảo đã nhờ Ngô Văn Lưu là trưởng thôn đứng ra làm giấy tờ, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Lưu sẽ sang tên lại cho Thảo. Theo chỉ đạo của Thảo, Ngô Văn Dũng đã lập khống toàn bộ hồ sơ này và đứng tên Ngô Văn Lưu. Ngày 13-9-2013, UBND huyện Hà Trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Lưu với diện tích 3.000m2 bao gồm cả diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm. Ngày 18-4-2014, Ngô Văn Lưu đã làm thủ tục sang nhượng tên mảnh đất nói trên cho Lê Xuân Thảo như đã thỏa thuận ban đầu. Ngày 13-5-2014, UBND huyện Hà Trung đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Thảo trên mảnh đất công ích này. Việc UBND huyện Hà Trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngô Văn Lưu trên cơ sở hồ sơ khống này và sau này sang tên cho Lê Xuân Thảo là hoàn toàn sai với Luật Đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Căn cứ cáo trạng và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Xuân Thảo 9 tháng tù giam, Ngô Văn Dũng 7 tháng tù giam, Ngô Văn Lưu 5 tháng tù giam.

Nhận thức sâu sắc nguy cơ lớn từ hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng ngừa tham nhũng, trong đó có các giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước; đặc biệt kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn thư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái nhiệm vụ được giao. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 50 đối tượng bị khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái nhiệm vụ được giao, trong số này đa phần là cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện, xã. Đáng chú ý, trong số nhiều vụ án lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn mới khởi tố, có nhiều bị can dù hành vi phạm tội đã diễn ra từ giai đoạn trước, nhưng thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta: Không có vùng cấm, không để hạ cánh an toàn, mọi hành vi cố ý làm trái các quy định Nhà nước hoặc dù không cố ý nhưng thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên đối tượng vi phạm pháp luật đều đã bị xử lý thích đáng.

Bài và ảnh: Quốc Hương