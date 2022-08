Kiểm tra, xử lý 25.525 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bám sát kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện, xử lý 25.525 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 26 tỷ đồng.

Công an huyện Thọ Xuân kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn huyện.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, gắn với cao điểm ra quân xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn; vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng..., Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai các đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để chủ các phương tiện vận tải, lái xe ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ (QL), tỉnh lộ có đông phương tiện thường xuyên qua lại như: QL1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như: thành phố Thanh Hoá, Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn...

6 tháng đầu năm 2022, qua kiểm tra, lực lượng chức năng Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện, xử lý 25.525 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 26 tỷ đồng; tạm giữ 4.491 phương tiện; tước giấy phép lái xe, kiểm định 1.284 trường hợp.

Lê Phượng