Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Quảng Lưu

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người” xảy ra tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương theo Điều 295 Bộ luật hình sự.