Hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke (Bài cuối): Cần sự vào cuộc từ nhiều phía

Nguyên nhân của những vi phạm phổ biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã được chỉ ra, song để chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm này cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Một buổi tập huấn nghiệp vụ được Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Thanh Hóa tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội PCCC cơ sở. Ảnh: P.V

Đề cao tinh thần trách nhiệm

Kinh doanh dịch vụ karaoke được pháp luật thừa nhận và bảo hộ, là loại hình kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều tổ chức, cá nhân và đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân. Song không thể đánh đổi tính mạng, tài sản của người dân với lợi ích kinh tế của một nhóm người, nếu những cơ sở kinh doanh này tiếp tục vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đại Hành, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND TP Thanh Hóa, thừa nhận: Tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về PCCC của các loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke, quán bar trên địa bàn vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Bên cạnh đó, loại hình dịch vụ này thường hoạt động vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nguy cơ phát sinh tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh, thiếu niên, gây tác hại nhiều mặt. Trong khi đó, nhiều cơ sở kinh doanh chưa có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, dùng một số thủ đoạn đối phó với đoàn kiểm tra như đóng cửa, giả vờ dừng hoạt động... gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, đảm bảo ANTT, không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn, UBND TP Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định về xây dựng, đăng ký kinh doanh, sử dụng lao động, văn hóa, ANTT, PCCC của các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó, rà soát, đánh giá đúng thực trạng và mức độ nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này... Qua đó kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm; đình chỉ và tạm đình chỉ tất cả các cơ sở không đủ điều kiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và các hộ dân kinh doanh về công tác PCCC và ANTT. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

TP Sầm Sơn hiện có 39 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, phường. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết: Mặc dù trong những năm gần đây, trên địa bàn chưa xảy ra cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar nhưng nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố cháy, nổ luôn thường trực. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra, trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, UBND cấp xã theo phân cấp tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở kinh doanh. Yêu cầu những cơ sở này trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và cử lực lượng tham gia tập huấn PCCC đầy đủ. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động những cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC&CNCH. Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về PCCC đối với các đội PCCC cơ sở. Qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa từ cơ sở, giúp họ nắm chắc các kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC tại chỗ, kỹ năng xử lý các tình huống cháy và thoát nạn an toàn.

Siết chặt công tác quản lý

Nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm điều kiện an toàn PCCC của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar trên địa bàn tỉnh, Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, cho biết: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có thẩm quyền quản lý trong thực hiện cấp phép để nghiên cứu chế tài liên thông xử lý đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, ANTT, cũng như không đảm bảo điều kiện để cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCC&CNCH; công khai danh sách các cơ sở karaoke, bar vi phạm quy định về PCCC, khuyến cáo người dân sử dụng dịch vụ tại các cơ sở đảm bảo an toàn PCCC. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đưa nội dung giáo dục về PCCC&CNCH vào chương trình đào tạo cho thanh, thiếu niên; từng bước đưa kỹ năng về PCCC, thoát nạn thành kỹ năng sống bắt buộc cho thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC từ việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC. Phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình về PCCC&CNCH đã và đang được triển khai như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... Đề xuất UBND tỉnh có cơ chế để xã hội hóa hoạt động PCCC, đưa công tác PCCC trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, thực sự đi vào tiềm thức của mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tổ chức rà soát, tổng kiểm tra theo các chế độ định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, đặc biệt đối với các cơ sở karaoke, bar. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc và phải hoàn thành các chỉ tiêu về kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh giao. Đề xuất UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý triệt để đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về ANTT, PCCC&CNCH; đưa hoạt động karaoke, bar thực sự trở thành hoạt động an toàn, lành mạnh.

Thượng tá Lê Như Cường cho rằng, việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar cần có sự vào cuộc, quan tâm chỉ đạo của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc xem xét cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp giấy phép xây dựng và xử lý quyết liệt đối với các hành vi xây dựng trái phép trên địa bàn. Biện pháp quan trọng nhất là sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của chủ cơ sở và người dân khi sử dụng dịch vụ tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, bar.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, về nhận thức, phải xác định tình hình cháy nổ, CNCH là nghiêm trọng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư, chợ, siêu thị, quán bar, karaoke, vũ trường; đòi hỏi lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng nòng cốt PCCC và đề cao ý thức người dân, yêu cầu với công tác PCCC&CNCH phải rất cao và đúng tầm mức. Về quan điểm, phải đặt người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác này; đặt an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; an toàn cháy nổ góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phải đặt ra mục tiêu cao hơn, đó là ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng chết người và hậu quả nghiêm trọng trong các vụ cháy, nổ do nguyên nhân chủ quan; nâng cao ý thức và kỹ năng của người dân trong PCCC, CNCH.

