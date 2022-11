Hiệu quả từ việc ứng dụng mạng xã hội trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự

Người dân chủ động nắm bắt, tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương; họ phấn khởi, vui vẻ hơn khi các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ giữa lực lượng công an và Nhân dân sở tại ngày càng được gắn bó, thắt chặt hơn... Đó là những gì cảm nhận được sau 2 năm Công an tỉnh thực hiện kế hoạch “Ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm”.

Fanpage “Tuổi trẻ Công an TP Sầm Sơn, Thanh Hóa” phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT.

Công an - Nhân dân trò chuyện qua messenger

Là những địa phương tuyến biển, TP Sầm Sơn, huyện Nga Sơn có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ANTT. Nga Sơn là địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo, với trên 27.000 giáo dân (chiếm 17% dân số toàn huyện). Sau khi các cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh thuộc công an xã, đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, ngoài áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, còn áp dụng công nghệ vào công việc hằng ngày, phục vụ Nhân dân tốt hơn, qua đó quản lý địa bàn hiệu quả...

Nhằm ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin để phục vụ công tác, tháng 8-2020 Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng và đưa vào sử dụng các trang mạng xã hội trên các ứng dụng facebook, zalo để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật tới Nhân dân. Qua đó, Nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin về tình hình ANTT, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận thông tin về tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh của lực lượng công an Nhân dân...

Sau 2 năm triển khai, trang fanpage “An ninh Nga Sơn online” đã thu hút 3.762.000 lượt truy cập, 26.000 lượt theo dõi và 875.000 lượt tương tác. Đồng thời có hàng chục nghìn lượt tra cứu thông tin phương tiện vi phạm qua hình ảnh và hàng nghìn lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến như: nộp phạt, đăng ký xe trực tuyến trên các trang mạng xã hội.

Với việc được đông đảo bà con hưởng ứng nên trong thời gian qua Công an huyện Nga Sơn đã tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời cả nghìn lượt câu hỏi, ý kiến, phản hồi, thắc mắc về các thủ tục hành chính và gần 100 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng công an Nhân dân; trong đó có nhiều thông tin giá trị, giúp lực lượng công an các cấp kịp thời phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đơn cử như vụ việc xảy ra vào tháng 11-2020, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại quá trình tham gia giao thông của một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi “bốc đầu xe máy” gây mất ANTT trên địa bàn và bức xúc trong Nhân dân. Sau khi nắm tình hình, kiểm tra, xác minh nguồn thông tin, Công an huyện Nga Sơn đã xử lý 10 trường hợp thanh, thiếu niên về các hành vi: điều khiển xe máy đi bằng một bánh, buông thả hai tay, dùng chân điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe... Đáng chú ý là số đối tượng trên đã lập nhóm kín trên facebook để nhắn tin, kêu gọi, kết nạp thêm các thành viên để tham gia tụ tập thực hiện hành vi vi phạm. Đa phần các trường hợp vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, thậm chí có các trường hợp đang học tại các trường THCS. Sau khi xử lý vụ việc, Công an huyện đã biên soạn bài tuyên truyền, thông báo kết quả xử lý vi phạm và bóc gỡ nhóm kín trên... Quá trình tuyên truyền, đấu tranh xử lý được cán bộ và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tá Trịnh Văn Hùng, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Nga Sơn, chia sẻ: “Đến nay, 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có fanpage và zalo riêng, trực tiếp do các trưởng, phó công an xã quản lý, thường xuyên đăng tải các bài viết, trả lời các thắc mắc, kiến nghị của Nhân dân... giúp khoảng cách giữa cán bộ và Nhân dân ngày càng gắn kết. Khi tiếp nhận các thông tin của Nhân dân phản ánh liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn, thông qua các trang mạng xã hội, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành phân loại, xác minh, nếu có cơ sở, chính danh thì giải quyết theo quy định. Các trường hợp lợi dụng để đưa tin sai, có hành vi xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ được cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời”.

“Tai, mắt” từ xa phát huy hiệu quả

Khác với huyện Nga Sơn, TP Sầm Sơn không chỉ là trung tâm du lịch của tỉnh mà nơi đây còn có cảng biển Lạch Hới mỗi ngày thu hút hàng chục tàu thuyền vận tải đến giao nhận hàng hóa cùng hàng trăm tàu đánh cá lớn nhỏ thuộc nhiều địa phương khác nhau cập cảng đưa hải sản lên bờ, vì thế công việc của công an “bận như nuôi con mọn” vì đủ thứ việc phát sinh.

Việc ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm càng phát huy hiệu quả. Người dân muốn tìm hiểu các thủ tục, chỉ cần ngồi ở nhà vào trang thông tin do công an phường, xã hoặc thành phố quản lý là có thể hỏi được các loại thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhập hoặc chuyển hộ khẩu, cách khai sơ yếu lý lịch cho con em đi xin việc làm... Thậm chí có nhiều bà con không biết chữ mà cần bổ sung lý lịch cho con cái đang đi làm ăn xa, chỉ cần lên công an phường, xã nhờ anh em trực ban viết giúp rồi mang chứng thực là xong.

Thành phần dân cư phức tạp, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau... để quản lý tốt, công an địa phương đã cắt cử công an viên xuống cắm tại địa bàn, phối hợp với tổ tự quản đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, đặc biệt chú ý lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong những lễ hội cũng như những sự kiện có đông người tham gia, gắn nhiều bảng cảnh báo về nguy cơ bị kẻ gian trộm cắp tài sản, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức cảnh giác. Công an phường, xã tổ chức lực lượng tuần tra khép kín từ 21h đến 6h sáng hôm sau mỗi ngày. Trong các chuyến tuần tra nếu phát hiện hộ gia đình nào không khóa cửa, khóa phương tiện thì đánh thức dậy nhắc nhở phải thực hiện nghiêm việc "khóa cửa, cất phương tiện mỗi tối trước giờ đi ngủ; các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ giới nghiêm, vi phạm các quy định về ANTT cũng được nhắc nhở và xử lý... Song song với công tác tuyên truyền, vận động, công an phường, xã còn phối hợp với ban quản lý cảng biển mở các điểm đăng ký lưu trú tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân từ các tỉnh khác cập cảng.

Fanpage “An ninh Nga Sơn online” thường xuyên đăng tải tình hình hoạt động của lực lượng công an, cảnh báo các dấu hiệu tội phạm...

Với những bà con làm nghề đi biển, công an phường, xã đã giao cho cán bộ phụ trách địa bàn tranh thủ những lúc họ vào bờ để hướng dẫn cách cập nhật các trang thông tin do Công an thành phố lập ra, công an các phường, xã quản lý theo địa bàn của mình. Cụ thể, fanpage “Công an TP Sầm Sơn, Thanh Hóa”, “Tuổi trẻ Công an TP Sầm Sơn, Thanh Hóa” hay zalo “Công an TP Sầm Sơn, Thanh Hóa” là địa chỉ mà mọi người dân đều có thể cập nhật để tìm hiểu và nhận ngay được giải đáp thắc mắc về các loại thủ tục hành chính do các cán bộ chuyên trách trực tiếp trả lời. Các trang trên cũng hướng dẫn người dân cách phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội, đối tượng trốn truy nã, cờ bạc, cho vay nặng lãi, trộm cắp... để thông báo cho công an phường, xã kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý mà vẫn đảm bảo giữ bí mật danh tính người dân tham gia tố giác tội phạm.

Với cách làm này, từ năm 2020 đến nay người dân đã cung cấp gần 400 thông tin về an ninh trật tự, giúp Công an TP Sầm Sơn kịp thời hòa giải được hàng trăm vụ xích mích trong việc kinh doanh dịch vụ du lịch, mua bán thủy, hải sản cũng như giữa người dân với nhau, ngăn chặn hàng chục vụ đua xe trái phép, triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội, lực lượng công an đã giúp tìm kiếm nhanh chóng nhiều trẻ, người già đi lạc; nhiều đồ vật của khách du lịch để quên hay mất cắp được tìm, trả lại cho chủ sở hữu...

Có thể nói, việc sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng công an đã đạt được kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng” được lan tỏa rộng khắp và phát huy hiệu quả. Đến nay các trang, nhóm zalo, facebook của cơ quan công an dần trở thành kênh thông tin chính thống, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân quan tâm, theo dõi. Mặt khác, thông qua tương tác, trao đổi với người dân, lực lượng công an đã chủ động nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến ANTT, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu bổ sung các tính năng, tiện ích mới; đa dạng hóa các hình thức, nội dung đăng tải; tiếp thu, lắng nghe ý kiến từ người dân để khai thác hiệu quả hơn các tiện ích từ các trang mạng xã hội, đưa các thông tin chính thống của ngành, địa phương, đơn vị lan tỏa trên mạng xã hội, để người dân tiếp cận được nhanh chóng, kịp thời.

Bài và ảnh: Tăng Thúy