Giữ bình yên cho mùa xuân

Lực lượng công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Cũng rạo rực trước thềm xuân mới, cũng khao khát không khí tết đầm ấm bên gia đình nhưng năm nào cũng vậy, các chiến sĩ công an phải gác lại tình cảm riêng tư để làm nhiệm vụ. Gần như trở thành quy luật, trước, trong và sau tết chính là thời điểm các loại tội phạm ráo riết hoạt động.

Để Nhân dân an tâm đón tết, trước tết gần hai tháng, lực lượng công an Nhân dân nói chung, Công an tỉnh nói riêng đã bước vào cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho Nhân dân vui xuân, đón tết. Điều đó đồng nghĩa với việc các chiến sĩ công an phải vào cuộc sớm hơn, vất vả hơn. Trong khi mọi người quây quần bên nhau hàn huyên câu chuyện đầu năm thì các chiến sĩ công an Nhân dân vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ranh ma, xảo quyệt, phá thành công nhiều vụ án phức tạp.

Chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh vào một ngày đông rét buốt, khi thời gian dần trôi về cuối năm Canh Tý và cũng là lúc sắc xuân đang lan tỏa trên từng con đường, góc phố. Trời rét, nhưng trên gương mặt của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn đổ mồ hôi vì hăng say luyện tập võ thuật. Việc rèn luyện thân thể, tăng cường tập luyện là điều hết sức cần thiết bởi sẽ giúp CBCS có sức khỏe dẻo dai, nâng cao sức chiến đấu, chủ động giải quyết tốt công tác đột xuất. Là đơn vị cơ động nhanh, luôn sẵn sàng thường trực chiến đấu nên tết năm nào cũng vậy, lực lượng cảnh sát cơ động luôn trực chiến tại đơn vị gần 100% quân số. Họ cũng như những lực lượng khác, phải gác lại những giờ phút đầm ấm quây quần, đoàn viên bên gia đình để lần theo dấu vết tội phạm. Để những đêm xuân trôi qua trong yên bình, hàng trăm lượt CBCS cảnh sát cơ động đã phối hợp với lực lượng quản lý sử dụng chó nghiệp vụ, tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm; đảm bảo ANTT vào thời điểm trong đêm giao thừa và những ngày tết. Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tâm sự: “Tôi công tác trong ngành đã mấy chục năm nay và đã ngần ấy năm ăn tết xa nhà. Cũng chính vì lẽ đó, với cương vị của một người lãnh đạo, tôi thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của CBCS. Họ cũng như bao người khác, cũng mong muốn và tha thiết được về đoàn tụ với gia đình để chào đón một mùa xuân an lành bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Tuy nhiên, đứng trước trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao cho, chúng tôi phải nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT”.

Không kém phần vất vả là những chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT). Những ngày thường, công việc của họ vốn đã căng thẳng, nhưng vào ngày tết, nhiệm vụ lại càng vất vả gấp bội. Tại những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, vui chơi đêm giao thừa, lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến. Để giao thông thông suốt, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, lực lượng CSGT đã bố trí tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các chốt ngã ba, ngã tư, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông, chủ động giải quyết kịp thời mọi tình huống không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, vui xuân đón tết. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chở quá tải, chở quá số người quy định, điều khiển xe có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn bố trí lực lượng tiếp dân, giải quyết dứt điểm mọi việc liên quan đến xử lý, trao trả phương tiện tạm giữ vi phạm; đăng ký phương tiện nhanh, gọn, không để trường hợp nào tồn đọng đến sau tết.

Tết nào cũng vậy, những CBCS cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, CSGT... vẫn luôn miệt mài, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, luôn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Quốc Hương