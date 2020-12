Đồn Biên phòng Tam Chung vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ đường biên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong đó, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN – CCHT), từ đó xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Người dân bản Poọng, xã Tam Chung giao nộp VK, VLN – CCHT cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Tam Chung quản lý, bảo vệ 8 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ 270 – 273). Phía ngoại biên đối diện là bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu sinh sống. Các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Mông, Thái, Mường, Kinh, trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những năm trước, công tác quản lý VK, VLN – CCHT còn khá lỏng lẻo nên tình trạng người dân tự chế tạo các loại súng để săn bắn khá phổ biến. Trung tá Phan Doãn Kiểu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp VK, VLN – CCHT trên địa bàn, đồn đã phối hợp với UBND, Công an xã Tam Chung và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN; xác minh những người sử dụng súng săn, súng tự chế... trên cơ sở đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc quản lý, sử dụng VK, VLN – CCHT để mọi người hiểu, tự giác chấp hành. Thời gian đầu công tác vận động thu hồi VK, VLN – CCHT gặp không ít khó khăn, vất vả. Một số người thường không để súng trong nhà mà cất giấu trong rừng, trong nương rẫy. Bởi từ bao đời nay, riêng các loại súng săn, ngoài công dụng là "chiếc cần câu" bảo đảm bữa ăn hằng ngày, nó còn là tài sản của đồng bào, là vật thiêng thể hiện sức mạnh của gia đình. Do khẩu súng có ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tuyên truyền, vận động bà con giao nộp là hết sức khó khăn. Để công tác vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN – CCHT đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ đồn phải đến tận nơi vận động bà con tự giác giao nộp. Có những bản xa xôi, đường sá đi lại khó khăn, việc xuống bản để tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc tàng trữ và sử dụng súng trái phép là hết sức nan giải. Vì, ban ngày người dân thường đi làm trên rẫy, chiều tối mới về đến nhà nên công tác tuyên truyền, vận động thường phải thực hiện vào buổi tối. Việc tuyên truyền được các chiến sĩ lồng ghép với những buổi họp dân, thông tin một số vụ việc sử dụng, tàng trữ trái phép VK, VLN gây những hậu quả nghiêm trọng, qua đó giúp bà con hiểu tác hại của việc sử dụng súng và CCHT trái phép, từ đó tự nguyện giao nộp súng cho bộ đội biên phòng. Đồng thời, thông qua các nguồn tin tố giác tội phạm đã giúp cho lực lượng biên phòng phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm. Điển hình như ngày 6-8-2020, vào lúc 16 giờ, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Tam Chung đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực rừng giáp ranh giữa bản Lát và bản Suối Lóng, xã Tam Chung phát hiện 4 người đàn ông đang đi từ trên rừng xuống có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu dừng lại kiểm tra, qua kiểm tra trong hành lý các đối tượng có 4 khẩu súng kíp tự chế. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đưa người cùng tang vật về đồn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Nhờ thực hiện có hiệu quả những biện pháp trên, nên từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Chung đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp được 345 khẩu súng, nòng súng tự chế các loại; 15 hạt nổ; 21 viên bi sắt; hơn 100g thuốc nổ nên thời gian gần đây, trên địa bàn đồn phụ trách không có tình trạng người dân sử dụng các loại vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kết quả trên cũng cho thấy ý thức về sử dụng VK, VLN – CCHT trái phép trong đồng bào đã được nâng lên rõ rệt. Bài và ảnh: Tiến Đạt