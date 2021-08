Công an TP Thanh Hóa xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về COVID -19

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, sáng 29-8, Công an TP Thanh Hóa tiếp tục phát hiện các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID -19.

Công an TP Thanh Hóa làm việc với đối tượng H.H.D.

Tài khoản facebook “Quý Đoàn” đã đăng tải 2 bài viết với nội dung “Hiện nay chỗ tôi đã xuất hiện F0 tại chợ vườn hoa và chợ mới phú sơn TP Thanh Hóa có thể ngày mai khanh vùng mất dồi không đi được đâu thì buồn lắm mọi người à” và “Chỗ CCCM thế nào dồi hiện nay chỗ tôi đã xuất hiện F0 tại chợ mới Phú Sơn có thể ngày mai lại cách ly tại nhà dồi buồn quá mọi người ơi”. facebook “Quý Đoàn” đã đăng trong hội nhóm HỘI LÁI XE 36 THANH HÓA với hơn 14 ngàn thành viên, thu hút hơn hàng chục lượt bình luận, chia sẻ.

Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp Công an phường Phú Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh, tài khoản facebook trên là do Đ.A.Q, sinh năm 1963, địa chỉ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Sau khi làm việc, Đ.A.Q đã thừa nhận hành vi sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung tương tự.

Cũng trong sáng 29-8, Công an TP Thanh Hóa đã tiếp tục phát hiện tài khoản “Hoang Hai Duong” đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình cách ly của các trường hợp F2 trên địa bàn phường Tào Xuyên, gây xôn xao dư luận trong Nhân dân. Đội An ninh Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Tào Xuyên tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định tài khoản facebook trên do H.H.D, sinh năm 2005, địa chỉ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa quản lý sử dụng. Sau khi làm việc và được tuyên truyền giải thích, H.H.D đã thừa nhận hành vi của mình, gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm. Công an phường Tào Xuyên đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Tào Xuyên tổ chức loa tuyên truyền để bà con Nhân dân biết được các thông tin chính thống, ngăn chặn các luồng thông tin sai sự thật.

Hành vi của các đối tượng đã vi phạm các quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hiện Công an TP Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng có nhiều luồng thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân phải thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, không để các đối tượng có thể lợi dụng gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Tố Phương - Tất Thành