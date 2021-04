Công an TP Thanh Hóa xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sau 15 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 65,5 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” từ 0 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-12-2021, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường đô thị, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, khu vực gần các nhà hàng, quán ăn…

Sau 15 ngày ra quân (từ 15-3 đến 31-3-2021), lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 65,5 triệu đồng.

Qua tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trần Thanh