Công an Thiệu Hoá lắng nghe ý kiến Nhân dân

Chiều 8-11, Công an huyện Thiệu Hoá phối hợp Ban Dân vận Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với Công an năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an. Đây cũng là diễn đàn công khai, dân chủ, thể hiện sự cầu thị của lực lượng Công an trong việc sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của Nhân dân về tình hình, kết quả công tác ANTT, nhất là phản ánh, góp ý về tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ Công an trong thực hiện nhiệm vụ cũng như giao tiếp, ứng xử và phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn các đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để cán bộ, chiến sỹ Công an huyện làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Tại hội nghị, Công an huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 10 tháng năm 2022 và kết quả tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao những kết quả Công an huyện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện; tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, nhất là từ khi thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy về xã các mặt công tác Công an cũng như tình hình ANTT đều có nhiều sự chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những việc chưa làm được, cần có biện pháp khắc phục thời gian tới.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, nhất là những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Công an huyện đã lấy ý kiến đánh giá sự “hài lòng” của Nhân dân đối với Công an huyện thông qua phiếu đánh giá. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện có cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện về thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, từ đó có những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Lê Phượng