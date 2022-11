Công an Hoằng Hóa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sáng 15 -11, Công an huyện Hoằng Hóa tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa đã phát lệnh ra quân, đồng thời yêu cầu toàn thể lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Để tăng cường đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023, Trưởng Công an huyện đề nghị lực lượng Công an trong toàn huyện tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh, quyết liệt đối với các loại tội phạm về trật tự xã hội như: Tội phạm liên quan “tín dụng đen”; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; cướp tiệm vàng, hộ độc thân; cướp giật; cố ý gây thương tích; lừa đảo; tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, AFF Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân.

Đồng thời, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy; tăng cường phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm vi phạm pháp luật về môi tường, an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ. Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng với đó, huyện thực hiện quyết liệt chỉ đạo về “Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện”. Tăng cường tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đợt ra quân diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. Theo đó, các Đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng Công an 37 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan cầm đồ, “tín dụng đen”; tội phạm có tổ chức; tội phạm về ma túy; buôn bán pháo nổ…; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Thế Khải