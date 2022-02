Cảnh sát giao thông Thanh Hoá ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự ATGT

Ngày 2-2-2022 (tức mùng 2 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự ATGT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, 100% CBCS Phòng CSGT sẽ tăng cường công tác thường trực và ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, kết hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các hành vi: người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, sử dụng các chất kích thích khác, lạng lách đánh võng, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm; các phương tiện tàu, thuyền vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường thuỷ nội địa, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, không đúng quy định của pháp luật…

Sau buổi lễ, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần hành biểu dương lực lượng, tổ chức công tác tuyên truyền vận động tại một số tuyến phố trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Với mục tiêu kiềm chế, làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông, ngay trong ngày mùng 2 Tết, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Với tinh thần chủ động, tích cực ngay từ những ngày đầu năm mới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã tạm gác lại niềm vui sum vầy, đón tết bên gia đình để làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT, TTCC cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Ngoài thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịp Tết để phạm tội trên các tuyến giao thông góp phần phục vụ Nhân dân đón một năm mới an toàn, lành mạnh.

Đình Hợp