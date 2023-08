Cảnh giác với dịch vụ “cò mồi” làm hộ chiếu trên mạng xã hội

Chiều 30-8, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết, lợi dụng việc Bộ Công an triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến, hiện nay trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã xuất hiện một số đối tượng gọi chung là “dịch vụ”, “cò” đăng tải bài viết “làm hộ” hộ chiếu cho công dân để trục lợi thu tiền bất chính.

Với những lời chào mời hấp dẫn trên các trang mạng xã hội: “Không cần phải đi xa, không xếp hàng, không chờ đợi, gửi về tận tay, dịch vụ làm hộ chiếu nhanh, chi phí thấp…” của các đối tượng “dịch vụ”, “cò” đã thu hút lượng lớn công dân thông qua dịch vụ này để làm hộ chiếu.

Theo đó chi phí công dân phải trả cho các đối tượng này cao rất nhiều lần so với lệ phí theo quy định của Nhà nước, một số đối tượng xấu còn lợi dụng việc này đánh cắp các thông tin cá nhân của công dân như ảnh chân dung, căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú và mã OTP… của công dân để các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng xã hội như: Đăng kí mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng (APP) trực tuyến hoặc đánh cắp, hack các tài khoản mà công dân đang sử dụng như Facebook, zalo, Vneid... sau đó dùng các tài khoản này để thực hiện việc lừa đảo người thân, bạn bè của công dân vay tiền trên các trang mạng. Việc làm của các đối tượng “dịch vụ”, “cò” trên tiềm ẩn nguy cơ, gây hậu quả nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm hộ chiếu của người dân.

Trước tình hình thực tế trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo công dân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến cần cảnh giác một số vấn đề sau: Về lệ phí: “Theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29-6-2023 của Bộ Tài Chính quy định về phí, lệ phí áp dụng trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, từ ngày 1-7-2023 đến 31-12-2023 công dân chỉ nộp lệ phí thanh toán cấp hộ chiếu theo quy định của Nhà nước và thao tác theo đường link được thông báo về tin nhắn điện thoại để nộp tiền mức 160 nghìn đồng đối với hồ sơ cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại hộ chiếu do hết hạn, sắp hết hạn và 320 nghìn đồng đối với hồ sơ cấp lại hộ chiếu do bị mất hoặc hư hỏng.

Công dân tự nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến tự thao tác truy cập vào trang thông tin điện tử của Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công Bộ Công an, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không nghe theo những lời “chèo kéo” của các đối tượng “dịch vụ”, “cò” bên ngoài trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh dẫn đến xảy ra hậu quả đáng tiếc cho công dân: Mất tiền, không rõ tình trạng hồ sơ, không biết tài khoản dịch vụ công đã lập, hồ sơ bị khai sai, không hoàn thiện, phải bổ sung nhiều lần, lộ lọt thông tin… khi tìm đến “dịch vụ”, “cò” đòi lại tiền thì họ đã “cao chạy xa bay”.

Trong trường hợp không thể nộp hồ sơ, công dân có thể nhờ người thân, bạn bè quen biết, có uy tín, tin cậy, am hiểu công nghệ thông tin, cán bộ Công an huyện, thị xã, thành phố, cán bộ Công an xã, phường, thị trấn... hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0692.882.973 của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Công dân khi phát hiện các đối tượng tiếp cận, có dấu hiệu hoạt động “chào mời”, “cò”, “dịch vụ” làm hộ hộ chiếu, hoặc thu tiền trục lợi bất chính thông qua việc làm hộ hồ sơ cấp hộ chiếu cần thông báo ngay cho Công an địa phương nơi gần nhất hoặc thông báo về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Số 01 Đỗ Huy cư, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa để kịp thời xử lý theo pháp luật.

Khi cần tư vấn, giải đáp về thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến đề nghị công dân liên hệ số điện thoại trực ban Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: ĐT trực ban: 0692.889.282; ĐT trực tiếp tiếp công dân: 0692.882.973 để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Quốc Hương