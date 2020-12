Cảnh giác nhiều loại ma túy mới ngụy trang dưới dạng thực phẩm

Mặc dù công tác phòng, chống ma túy đã được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua, song các loại ma túy tổng hợp như: tem giấy, nấm ma thuật, kẹo... vẫn thâm nhập vào xã hội. Mới đây, xuất hiện thêm ma túy Bromazepam ẩn danh dưới bao bì đóng gói là “nước xoài” đã tấn công giới trẻ, học sinh, sinh viên...

Ma túy núp bóng dưới dạng “nước xoài” tấn công vào giới trẻ.

Vừa qua, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra đường dây mua bán chất ma túy ẩn trong gói “nước xoài”. Theo đó, “nước xoài” được chứa trong một gói nilon, bên ngoài in hình quả xoài với dòng chữ “Crispy Fruit Mango”, bên trong chứa chất bột màu vàng là ma túy ở thể rắn, thuộc loại Bromazepam, có trọng lượng hơn 17,6 gram. Theo Nghị định 73/2018 NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định danh mục chất ma túy và tiền chất thì chất Bromazepam được xếp vào danh mục 3 là các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù là một loại ma túy đã có trong danh mục nhưng Bromazepam đã được ngụy trang theo một cách hoàn toàn mới, chưa từng bị phát hiện trước đó ở TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Với vỏ bọc có tên “nước xoài”, Bromazepam được pha vào nước để uống, tạo ảo giác lâng lâng và nhất là tăng khả năng quan hệ tình dục cho người sử dụng.

Thực tế, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đã khám phá nhiều vụ án về những đường dây ma túy tổng hợp, chất hướng thần. Đáng chú ý, loại ma túy dưới vỏ bọc có tên “nước xoài” này có thể hòa tan với nước để uống, nên dễ dàng có thể ngụy trang thành các loại nước giải khát. Bởi nhìn bề ngoài bao bì thì có lẽ hầu hết mọi người đều cho đây là gói nước uống giải khát, chứ không phải ma túy. Theo cơ quan chức năng, thực tế ma túy “nước xoài” nhiều khả năng chỉ là biến tướng mới mà lực lượng chức năng phát hiện. Lý do là vì thời gian qua, ma túy tổng hợp đã núp bóng dưới nhiều kiểu dạng khác nhau tấn công giới trẻ, học sinh, sinh viên như: ma túy “nước vui” xuất xứ từ Trung Quốc, đựng trong các lọ nhỏ khoảng 10 - 15ml rất bắt mắt, thường trộn lẫn với các loại nước uống có ga theo một tỷ lệ nhất định để uống. Loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài. Hay ma túy kẹo mút cần sa với thành phần các loại bánh kẹo có chứa tinh dầu cần sa, làm cho người dùng có cảm giác kích thích, mơ màng. Tem giấy là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide). Đây là chất gây ảo giác mạnh, được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất. Nhìn bên ngoài giống như miếng bìa chơi của trẻ em. Giá mỗi miếng tem này chỉ khoảng 20.000 đồng. Ma túy “trà sữa” tồn tại ở dạng tinh bột, thường được đựng trong các túi nilon có bao bì bắt mắt, có mùi sữa, được pha cùng các loại nước có ga tạo thành dung dịch có màu sắc và mùi vị giống như trà sữa thông thường làm tăng thêm độ hưng phấn cho người sử dụng. Nấm ma thuật có hình dáng không khác những loại nấm thường dùng làm thực phẩm, được du nhập Việt Nam. Loại nấm này gây ảo giác bay bổng, cười khóc vô cớ, người trầm cảm trở nên tươi vui lạ thường... Theo các cơ quan chức năng, bản chất của các loại nước uống, kẹo, tem, trà sữa... như kể trên thực chất là ma túy tổng hợp, ban đầu chúng đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, cảnh báo, xử lý vì nhiều người lầm tưởng đó là các loại thực phẩm hay nước uống.

Như vậy, có thể nhận thấy ma túy tổng hợp vẫn luôn biến đổi và được sản xuất trá hình dưới nhiều dạng, hình thức khác nhau. Thực tế này đặt ra những thách thức với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn.

Trên địa bàn tỉnh, tệ nạn ma túy những năm qua tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Người sử dụng các chất ma túy mới này gây ra tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, nếu sử dụng liều lượng nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Theo thống kê của Công an tỉnh, chỉ 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 400 vụ án với 568 đối tượng, trong đó đã thu giữ 30 kg heroin, 26 kg ma túy tổng hợp... Điển hình như tháng 10-2020, tại khu vực bản Pạo, xã Trung Sơn (Quan Hóa), một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng Ngân Thị Lịch (sinh năm 1993) và Lương Văn Nhừng (sinh năm 1996), đều trú tại bản Pạo, xã Trung Sơn đang tàng trữ một bọc nghi vấn là ma túy. Tại chỗ, tổ công tác đã thu giữ một bọc vải bên trong chứa 19 gói nilon đựng 3.800 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, tháng 6-2020, Công an tỉnh đã phá thành công Chuyên án 520M, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 22.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có trọng lượng trên 2kg... Theo cơ quan công an, hiện nay, ma túy với nhiều dạng chất, chủ yếu là ma túy tổng hợp đã và đang tấn công vào xã hội một cách tràn lan, thậm chí các đối tượng còn tấn công vào cả môi trường học đường... Từ đó, tội phạm về ma túy cũng ngày càng đa dạng và đa hình thức hoạt động, phạm tội. Trong đó, không ít đối tượng còn là học sinh, sinh viên, các em với tâm lý của tuổi mới lớn, tò mò thích khám phá, thích thể hiện bản thân, một khi không nhận được sự quan tâm, giáo dục, chăm sóc từ gia đình, nhà trường thì việc các em có nguy cơ tiếp cận với ma túy là rất cao... Thực trạng này rất cần cả xã hội và các cơ quan, ban, ngành lưu ý để có các giải pháp cảnh báo, xử lý kịp thời, tránh nhiều hệ lụy xấu.

Bài và ảnh: Lê Phượng