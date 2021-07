Cá độ bóng đá - nỗi đau và những hệ lụy

Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã và đang rất quyết liệt triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá, tuy vậy, tệ nạn này vẫn tồn tại và gây ra không ít nỗi đau cho nhiều gia đình, để lại những hệ lụy không nhỏ cho xã hội.

Nguyễn Hoàng Hải – đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá có giao dịch gần 150 tỷ đồng tại huyện Mường Lát khai nhận tại cơ quan công an.

“Tan cửa, nát nhà” vì cá độ bóng đá

“Đến hẹn lại lên”, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) và Nam Mỹ (Copa America) được xem là mùa làm ăn “béo bở” của nhiều đường dây cá độ bóng đá trong nước. Thanh Hóa được xem là một trọng những địa bàn “nóng” về nạn cá độ với nhiều đường dây được hình thành, hoạt động, có sự tham gia “chơi độ” của nhiều người ở nhiều lứa tuổi, đối tượng xã hội khác nhau. Đã có không ít người vì “lún sâu” vào nạn cá độ mà rơi vào cảnh “tan cửa, nát nhà”.

P.V.Đ. (TP Thanh Hóa) là một trong những ví dụ điển hình nhất. Đ. đã có thâm niên chơi cá độ khoảng 5 năm, trải qua 2 kỳ Euro (2016-2020) và 1 kỳ World Cup (2018). Khởi đầu chỉ là chơi vài trăm ngàn cho vui, dần dần Đ. lún sâu vào tệ nạn cá độ này, số tiền mỗi lần chơi lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ một người có công ăn việc làm ổn định, công việc đàng hoàng, cá độ bóng đá đã khiến Đ. mất tất cả. Mất việc, bố mẹ đẻ “từ mặt”, gia đình nhỏ của anh cũng tan nát khi người vợ không thể gánh nổi những khoản nợ dồn lên đến gần chục tỷ đồng của chồng, buộc phải ly hôn và đưa 2 con nhỏ về ngoại ở. Bán nhà, bán cửa vẫn còn nợ “đầm đìa”, các chủ nợ liên tục đến cơ quan, nhà bố mẹ đẻ “truy nã” đòi tiền. Thậm chí, thỉnh thoảng ngôi nhà của bố mẹ đẻ Đ. còn bị “khủng bố” bằng “bom bẩn”, cuộc sống rơi vào cảnh không thể tệ hại hơn. Điều đáng nói là, Đ. vẫn “chứng nào, tật nấy”, “ngựa quen đường cũ”. Đến mùa Euro năm nay, đã 35 tuổi Đ. vẫn muốn chơi “tất tay” với ý định “gỡ gạc” chuyến cuối. Tuy vậy, Đ. lại đem về thêm giấy nợ vài tỷ đồng. Bố mẹ Đ. vì muốn cứu con mình đã phải bán nhà để trả nợ cho Đ., chuyển về quê sinh sống, nhằm thoát khỏi cảnh bị các chủ nợ đến đòi tiền, bị “khủng bố”, đe dọa. Kết thúc mùa Euro, Đ. cũng “biến mất” khỏi địa bàn không liên lạc được.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, nạn cá độ bóng đá nhiều năm nay đã chuyển sang hình thức công nghệ cao. Hàng trăm trang web, fanpage trên mạng xã hội có xuất xứ từ nước ngoài và có cả ở trong nước đã ra đời, mời chào các “thượng đế” vào chơi. Chỉ cần một cú kích chuột hay 1 chạm trên điện thoại, nhiều người đã có thể mất ít nhất vài chục, rồi hàng trăm triệu đồng. Cộng dồn cả mùa hè bóng đá, chuyện mất tiền tỷ với nhiều người cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi, việc “ngồi một chỗ” muốn “hốt tiền tỷ” bằng cá độ bóng đá vẫn luôn là “giấc mộng” của không ít kẻ “siêng ăn nhác làm”. Càng chơi, càng say, càng muốn gỡ, nhiều người đã phải đi “vay nóng” từ các cá nhân, tổ chức tín dụng đen để chơi, để tìm cách gỡ. Do đó, việc rơi vào con đường “nợ nần” cũng là điều tất yếu.

Quyết liệt triệt phá tệ nạn cá độ bóng đá

Thay vì các địa bàn tại khu vực thành thị, nhiều đường dây cá độ bóng đá đã thay đổi cách thức hoạt động, chuyển địa bàn tới khu vực nông thôn, miền núi nhằm tránh sự chú ý, đối phó với cơ quan công an. Quy mô tổ chức ngày càng lớn với lượng giao dịch từ vài trăm triệu cho tới hàng tỷ đồng/ngày và thủ đoạn hoạt động lại ngày càng tinh vi hơn. Mọi hoạt động của các đường dây cá độ bóng đá đều được tổ chức trên mạng internet (các website cá độ), mạng xã hội... “Các thượng đế” chỉ việc sử dụng điện thoại để thực hiện cá độ bóng đá. Điều này đã được khẳng định qua những vụ triệt phá các đường dây cá độ bóng đá được Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành từ đầu tháng 6-2021 tới nay.

Điển hình nhất là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ gần 150 tỷ đồng (trung tuần tháng 7-2021). Điều đáng nói là, nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, kẻ cầm đầu đường dây Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1991, ở số nhà 329 phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) bắt xe lên tận huyện Mường Lát và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ. Sau đó, Hải thiết lập đường dây cá độ với “trụ sở chính” tại huyện biên giới xa nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đường dây cá độ của Hải đã tận dụng tối đa mạng xã hội zalo, facebook... để tổ chức cá độ trên điện thoại di động và thanh toán tiền thắng - thua cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking.

Với thủ đoạn “chuyển vùng hoạt động” về khu vực nông thôn miền núi, nhiều đường dây cá độ bóng đá công nghệ cao đã hình thành và hoạt động tại nhiều địa phương trong tỉnh. Có thể kể ra như: đường dây cá độ bóng đá do 3 đối tượng thuộc các xã Thạch Sơn và Thạch Bình lập ra nhằm hoạt động trên địa bàn huyện Thạch Thành, có số tiền giao dịch 1 tỷ đồng. Hay đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại huyện Triệu Sơn, với số tiền cá độ hơn 500 triệu đồng cho 1 trận đấu. Đường dây này đã thu lời hàng tỷ đồng cho tới khi bị Công an huyện Triệu Sơn triệt phá. Các đường dây cá độ với quy mô nhỏ hơn, số tiền giao dịch ít hơn (vài trăm triệu đồng/trận) vẫn “len lỏi” tồn tại, phá vỡ sự bình yên của không ít làng quê. Trong khi đó, tại khu vực thành thị, nhất là địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các địa phương lân cận, các đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet vẫn hoạt động khá sôi nổi. Điểm khác biệt là các đường dây này đều có quy mô tổ chức lớn với nhiều thành viên, hoạt động không khác gì mô hình “đa cấp” với đường dây lớn, đường dây con, các “đại lý”... số tiền giao dịch hàng ngày lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, sau Euro, Copa America, các đường dây cá độ bóng đá mới được dự báo sẽ tiếp tục ra đời và hoạt động tinh vi hơn, nhắm vào các trận đấu môn bóng đá trong khuôn khổ Olympic Tokyo, các giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu, Cúp C1 (Champions League), Europa League... mùa giải 2021-2022 (từ tháng 8-2021 đến tháng 5-2022). Vì vậy, việc đấu tranh, triệt phá các đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh sẽ vẫn được thực hiện quyết liệt và là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đem lại sự ổn định về an ninh trật tự cho xã hội, làm giảm bớt nỗi đau cho các gia đình và hệ lụy đối với xã hội.

Bài và ảnh: Mạnh Cường