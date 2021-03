Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 17 kg thuốc nổ và đạn tự chế

Sáng 9-3, Công an huyện Quan Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép thuốc nổ và đạn súng tự chế của Vi Văn Nhơ (SN 1958), trú tại bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt, Quan Hoá.

Đối tượng Vi Văn Nhơ và tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút, ngày 7-3, Đội Cảnh sát hình sự và Đội An ninh Công an huyện Quan Hoá đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Vi Văn Nhơ đang tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tại nhà đối tượng này, Công an huyện Quan Hóa thu giữ 7 kg thuốc nổ màu đen (dạng bột), khoảng 10 kg đạn súng tự chế (đạn bi) và nhiều loại tiền chất khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vi Văn Nhơ khai nhận số vật liệu nổ trên được Nhơ mua của người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Hoà Bình để về bán lại cho người dân trong khu vực săn bắn.

Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp