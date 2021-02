Bắt nhóm đối tượng vào rừng trộm cắp 33 con trâu, bò

Ngày 19-2, Công an huyện Thường Xuân cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án trộm cắp trâu, bò liên tỉnh quy mô lớn do một nhóm đối tượng trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An gây ra.

Các đối tượng Lê Khắc Thành, Lương Văn Òn, Lô Văn Mười, Lương Văn Cường, Lương Văn Tùng vừa bị Công an huyện Thường Xuân bắt giữ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 1-2021, Công an xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu, bò thả trong rừng.

Công an huyện Thường Xuân đã lập Chuyên án 121T, chỉ đạo các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, so với nhiều loại án khác, án trộm gia súc vùng rừng núi rất khó triệt phá vì các đối tượng thường từ nơi khác tới, hoạt động trong vùng giáp ranh, ẩn sâu trong rừng, khi xảy ra trộm cắp manh mối thu giữ được thường rất ít ỏi.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng phạm tội, giữ vững bình yên và củng cố niềm tin của Nhân dân, Công an huyện Thường Xuân đã điều động hàng chục trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an các xã khoanh vùng, tổ chức lực lượng mật phục để bắt giữ các đối tượng.

Đến tối 3-2-2021, nhóm đối tượng trộm cắp tiếp tục nhử 1 con trâu của gia đình anh Nguyễn Văn Hắc ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân vào sâu trong rừng và giết thịt. Sau khi xẻo hết thịt, các đối tượng cho vào 4 chiếc ba lô và lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Thường Xuân vào huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện và lực lượng Công an các xã Quang Phong, Đồng Văn (huyện Quế Phong) để truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 4-2, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Òn (SN1988), Lô Văn Mười (SN 1978), Lương Văn Cường (SN 1978), Lương Văn Tùng (SN 1980), đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 7-2, tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Khắc Thành (SN 1970), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100 kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện trường và công cụ các đối tượng dùng để gây án.

Các đối tượng khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 33 vụ trộm cắp trâu, bò trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Đình Hợp