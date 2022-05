Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook

Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Vũ Đức Minh, sinh năm 1993 ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11-5-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tố giác của anh L.N.T, sinh năm 1997 ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn về việc bị người sử dụng tài khoản facebook “Dien may Anh Tuan” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trường trình của a L.N.T, do làm kinh doanh các thiết bị, máy móc nên thường xuyên tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội để trao đổi, mua bán. Ngày 5-4 anh T. đọc được bài đăng của một người có tài khoản faceook “Dien may Anh Tuan” với nội dung “bán máy cày trị giá 35 triệu đồng”. Sau khi thỏa thuận mua bán với chủ tài khoản trên để mua chiếc máy cày với giá 32 triệu đồng, anh T. đã chuyển 16 triệu đồng đặt cọc vào tài khoản có tên Hoang Anh Tuan.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, chủ tài khoản facebook “Dien may Anh Tuan” tiếp tục điện thoại cho anh T. nói a có một đầu máy cày, một phay máy cày cần bán với giá 34 triệu đồng. Do có nhu cầu mua nên anh T. đã tin tưởng chuyển khoản tiếp 17 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng này lại yêu cầu anh T. chuyển khoản thêm 1 triệu đồng tiền cọc nhưng anh T. không đồng ý thì bị đối tượng chặn mọi liên lạc qua facebook, điện thoại, buộc anh phải trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau khi nhận được tin báo của anh T., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ Vũ Đức Minh chính là thủ phạm của vụ lừa đảo trên.

Bước đầu đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2022 đến nay, đã sử dụng tài khoản Facebook “Dien May Anh Tuan” tham gia các hội nhóm mua bán hàng hóa trên mạng xã hội facebook đăng nhiều bài rao bán hàng (chủ yếu là đồ điện tử, điện lạnh, máy móc công nghiệp, xe ô tô ...). Khi có người hỏi mua và thống nhất giá cả mua bán, đối tượng này yêu cầu người mua chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền người mua đã chuyển.

Với thủ đoạn trên, Vũ Minh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau với tổng giá trị từ 50 đến 200 triệu đồng. Gần đây nhất, ngoài chiếm đoạt 33 triệu đồng của anh L.N.T, Đức còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại (đều ở tỉnh Thái Bình) mỗi người 12 triệu đồng và chặn mọi liên lạc với bị hại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Anh Phương