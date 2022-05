Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diến biến phức tạp. Nguồn ma tuý thâm nhập vào địa bàn tỉnh chủ yếu là từ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) và từ các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An vào Thanh Hoá hoặc qua địa bàn Thanh Hoá đến các tỉnh khác tiêu thụ.

Qua rà soát của các lực lượng chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 38 điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, với gần 5 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý.

Với mục tiêu kiềm chế và đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn ma tuý, thời gian qua lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phương án, kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Chỉ tính từ năm 2021, lực lượng Cảnh điều tra tội phạm về ma tuý toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.266 vụ, 1.899 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về mà tuý; khởi tố 1.044 vụ, 1.416 bị can; triệt xóa 6 tụ điểm, 86 điểm phức tạp về ma túy; thu giữ gần 8 kg heroin, 14,5 kg thuốc phiện, hơn 44,7 kg và 214.416 viên ma tuý tổng hợp; 6,8kg các loại ma túy khác cùng nhiều vũ khí, tang vật khác có liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua; các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được; chỉ ra những khó khăn vướng mắc và những vấn đề còn tồn tại, bất cập…từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh, cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh và Công an tỉnh về công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy; tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn về ma tuý; quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện tại gia đình; tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau cai…

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để kiềm chế và đấu tranh làm giảm tội phạm, tệ nạn ma tuý, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, không đi sau đối tượng; áp dụng phương châm “chặn cung, giảm cầu”, tập trung đấu tranh, xác lập các chuyên án triệt xóa các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu Công an các cấp và lực lượng nòng cốt là Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải nhận thức đẩy đủ, xuyên suốt tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ để chủ động, sẵn sàng đưa ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận phòng chống ma túy./.

Anh Phương