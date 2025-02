Mỹ dừng viện trợ làm tê liệt nỗ lực ứng phó với nạn đói trên toàn cầu

Việc cắt giảm, cơ cấu lại viện trợ nước ngoài từ Mỹ của chính quyền Tổng thống Trump đang làm tê liệt hệ thống toàn cầu nhằm ngăn ngừa, ứng phó với nạn đói trên thế giới.

(Ảnh: IFPRI )

Hệ thống giám sát và cứu trợ nạn đói quốc tế - vốn phải vật lộn để ứng phó với các cuộc khủng hoảng nạn đói đang lan rộng tại các quốc gia nghèo và đang phát triển ngay cả trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng - đã phải chịu nhiều đòn giáng từ việc đột ngột ngừng viện trợ nước ngoài của Mỹ.

Việc đóng băng chi tiêu mà ông Trump đã ra lệnh khi nhậm chức vào ngày 20/1 được cho là sẽ kéo dài 90 ngày, trong khi chính quyền Mỹ xem xét lại tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói rằng có một ngoại lệ cho phép tiếp tục hỗ trợ lương thực khẩn cấp.

Phần lớn những khoản viện trợ khẩn cấp đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi các tổ chức nhân đạo chờ đợi thông tin những chương trình cứu trợ nào được phép tiếp tục triển khai. Điều này càng trầm trọng thêm trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump trong tuần này đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - tổ chức cung cấp cứu trợ hàng đầu thuộc Chính phủ Mỹ.

Khoảng 500.000 tấn thực phẩm trị giá 340 triệu USD đang trong tình trạng bấp bênh (đang trên đường vận chuyển hoặc lưu trữ) vì các tổ chức nhân đạo đang chờ Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận để phân phối - bà Marcia Wong, một cựu quan chức cấp cao của USAID, thông tin.

(Ảnh: AFP / Getty Images)

Các nhân viên cứu trợ cho biết viện trợ bằng tiền mặt do Mỹ cung cấp nhằm giúp mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho Sudan và Gaza đã bị dừng lại. Nguồn tài trợ cho các bếp ăn cộng đồng do tình nguyện viên điều hành - một nỗ lực do Mỹ hỗ trợ ở Sudan nhằm giúp cung cấp thực phẩm cho người dân ở những khu vực không thể tiếp cận được với viện trợ truyền thống - cũng đã bị đình chỉ.

Các tổ chức nhân đạo đã gặp phải rào cản trong việc chi tiền cho các hoạt động cứu trợ thực phẩm khẩn cấp. Câu hỏi về chương trình cứu trợ nào được phép tiếp tục triển khai vẫn chưa được trả lời bởi các quan chức tại USAID - những người có trách nhiệm làm sáng tỏ câu hỏi này - đã bị cho nghỉ việc.

Mạng lưới Hệ thống cảnh báo sớm nạn đói (FEWS NET) - tổ chức của Mỹ thường xuyên đưa ra cảnh báo về an ninh lương thực nhằm ngăn ngừa nạn đói - cũng đã bị đóng cửa. Thực trạng này khiến các tổ chức cứu trợ không nhận được hướng dẫn quan trọng về địa điểm và cách thức triển khai cứu trợ nhân đạo .

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với hai nhà sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng lớn Mana Nutrition và Edesia Nutrition, làm giảm nguồn cung cấp thực phẩm cứu sống cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trên toàn thế giới.

“Mọi người đều đồng ý rằng trẻ em đang chết đói và cần được viện trợ khẩn cấp” - ông Mark Moore, Giám đốc điều hành của Mana Nutrition of Georgia, một trong hai nhà cung cấp được lệnh ngừng sản xuất thực phẩm bổ sung, nói - “Không phải là cường điệu hay suy đoán, lo lắng khi nói rằng hàng trăm nghìn trẻ em bị suy dinh dưỡng có thể chết nếu không có USAID”.

Ngay sau khi câu chuyện này được công bố, Chính phủ Mỹ đã thông báo cho Mana và Edesia Nutrition of Rhode Island rằng lệnh ngừng hoạt động đã bị hủy bỏ.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về việc này.

Theo VTV